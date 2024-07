Los tenistas Rafael Nadal y Roger Federer dan nombre a dos nuevas avispas

Dos nuevas especies de avispas parasitoides, cuyas larvas devoran a sus huéspedes desde adentro, fueron identificadas en parques nacionales de Tailandia. En homenaje al tenista español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer, considerados entre los exponentes más destacados de la historia del deporte a nivel internacional, los científicos incluyeron el nombre de los deportistas en las denominaciones científicas de las nuevas variedades.

Un equipo de entomólogos de la Unidad de Investigación Integrativa de Ecología de Insectos de la Universidad Chulalongkorn, en Tailandia, denominó dos nuevas especies de avispas como Troporhogas rogerfedereri y Troporhogas rafaelnadali, en homenaje a las dos leyendas del tenis. De esta manera, aunque Rafael Nadal y Roger Federer ya pasarán a la historia como dos de los mejores deportistas de nuestro tiempo, sus nombres también han quedado inmortalizados en dos nuevas especies de insectos.

Atletas inmortalizados en el mundo de los insectos

El español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer ya han sido motivo de asombro para la ciencia y la tecnología por cuestiones relativas a su rendimiento en el deporte que dominan: el tenis. Muchos especialistas se han preguntado sobre aspectos de su juego, como su rapidez, potencia, concentración mental o vigencia con el paso de los años, que están muy por encima de la media de otros atletas, incluso de otros grandes campeones del tenis y diferentes deportes.

Sus capacidades, que en ocasiones han parecido exceder los límites del despliegue humano, motivaron a los científicos a cargo del nuevo estudio, publicado recientemente en la revista ZooKeys, a darle el nombre de los tenistas a dos variedades de avispas recientemente identificadas, que fueron descubiertas en dos importantes parques nacionales tailandeses, Khao Yai y Khao Sok. ¿Ha sido solamente un homenaje o los insectos tienen alguna relación con las características de los atletas?

Colores y sexos

“T. rogerfedereri y T. rafaelnadali son avispas parasitoides, cuyas larvas devoran a sus huéspedes desde adentro. Como lo proclaman sus nombres, honran a los grandes del tenis Roger Federer y Rafael Nadal, quienes aunque fueron competidores en la cancha también han estado en el mismo equipo de dobles. Además, dos de los autores son grandes admiradores tanto de Roger como de Rafael”, explicó en una nota de prensa que aparece en AlphaGalileo Buntika Areekul Butcher, quien dirigió el estudio para describir los nuevos insectos.

Las avispas descubiertas miden 6 milímetros de largo y presentan patrones de color negro, blanco y naranja. Entre otros aspectos, la investigación permitió definir por primera vez el dimorfismo de color sexual de los machos de varias especies de avispas que proliferan en Tailandia: se trata de un conjunto de características físicas que en el mundo animal permiten distinguir entre un macho y una hembra, sea cual sea su especie.

Referencia

Revision of Troporhogas Cameron (Hymenoptera, Braconidae, Rogadinae) with six new species from India and Thailand. Buntika A. Butcher, Donald L. J. Quicke et al. ZooKeys (2024). DOI:https://doi.org/10.3897/zookeys.1206.120824