La vida comenzó en la Tierra 300 millones de años después de su formación

Un nuevo estudio ha verificado que LUCA (Último Ancestro Común Universal, según las siglas en inglés), el único ancestro común de todas las formas de vida actuales, ya existía en el planeta hace 4.200 millones de años. Esto significa que la vida se habría originado en la Tierra mucho antes de lo pensado y con gran rapidez luego de la formación de nuestro planeta, que se estima ocurrió hace aproximadamente 4.543 millones de años.

Un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Bristol, en Reino Unido, ha arrojado luz sobre el ecosistema más antiguo de la Tierra, en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Nature Ecology & Evolution. Los investigadores demostraron que la vida en la Tierra ya estaba floreciendo tan solo algunos cientos de millones de años después de la formación planetaria.

En concreto, comprobaron que LUCA (Último Ancestro Común Universal), el organismo del que derivan todas las formas de vida existentes en la actualidad, ya se defendía del ataque de virus hace 4.200 millones de años. Se cree que la Tierra se originó hace alrededor de 4.543 millones de años: en consecuencia, la vida ya estaba naciendo solamente 300 millones de años después de la gestación de nuestro planeta.

Un organismo complejo que ya se defendía de los virus

"Nuestro estudio demostró que LUCA era un organismo complejo, no muy diferente de los procariotas modernos, pero lo realmente interesante es que logramos comprobar que poseía un sistema inmunológico temprano: incluso hace 4.200 millones de años, nuestro antepasado ya se estaba defendiendo del ataque de virus”, indicó en una nota de prensa el profesor Davide Pisani, uno de los autores del estudio.

LUCA es el ancestro común del que desciende toda la vida celular moderna, desde organismos unicelulares como las bacterias hasta los animales de mayor tamaño, incluyendo por supuesto a los seres humanos. En otras palabras, LUCA representa la raíz del árbol de la vida, antes de que se divida en los múltiples grupos de seres vivos que hoy conocemos.

De acuerdo a las principales teorías científicas, la vida moderna evolucionó a partir de LUCA desde varias fuentes diferentes: los mismos aminoácidos utilizados para construir proteínas en todos los organismos celulares, el adenosín trifosfato (ATP), un nucleótido fundamental en la obtención de energía, la presencia de maquinaria celular como el ribosoma y otros asociados con la producción de proteínas a partir de la información almacenada en el ADN. Además, toda la vida celular utiliza el propio ADN o ácido desoxirribonucleico como forma de almacenar información.

La vida podría estar surgiendo rápidamente en otros planetas

Para obtener estos resultados, el equipo científico comparó todos los genes en los genomas de especies vivas, contando las mutaciones que se han producido dentro de sus secuencias a lo largo del tiempo desde que compartieron un ancestro en LUCA. Al estudiar el genoma de LUCA, los investigadores revelaron la presencia de 19 familias de proteínas específicas, que sugieren que las primeras formas de vida ya estaban tratando de descubrir cómo sobrevivir contra los virus.

"Nuestro trabajo reúne datos y métodos de múltiples disciplinas, revelando conocimientos sobre la Tierra primitiva y la vida que ninguna disciplina por sí sola podría lograr. También demuestra la rapidez con la cual se estableció un ecosistema en la Tierra primitiva. Esto sugiere que la vida puede estar floreciendo en este momento en biosferas similares a la Tierra en otras partes del Universo”, concluyó el profesor Philip Donoghue, otro de los autores de la investigación, en un artículo publicado en The Debrief.

Referencia

The nature of the last universal common ancestor and its impact on the early Earth system. Edmund R. R. Moody et al. Nature Ecology & Evolution (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41559-024-02461-1