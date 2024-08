Estamos a un paso de poder “hablar” solo con la mente

Los científicos han revelado una forma para que las personas potencialmente “hablen” usando solo el poder del pensamiento. En el marco de un nuevo estudio, un participante imaginó decir un par de sílabas. Los electrodos de profundidad implantados en el cerebro transmitieron las señales eléctricas a un ordenador, que luego vocalizó las sílabas imaginadas. El avance permitiría recuperar el habla en casos de personas afectadas con trastornos como ELA, accidentes cerebrovasculares o lesiones cerebrales.

Investigadores de la Universidad de Tel Aviv y del Centro Médico Sourasky de Tel Aviv, en Israel, han publicado recientemente los detalles y las conclusiones de una nueva investigación en la revista Neurosurgery, que constituye un paso significativo hacia el desarrollo de una interfaz cerebro-ordenador que pueda reemplazar las vías de control en el cerebro para la producción del habla, permitiendo que las personas completamente paralizadas se comuniquen voluntariamente con su entorno una vez más.

Hablar con el poder de los pensamientos

Aunque son ampliamente populares los desarrollos de Elon Musk y Neuralink en el campo de los implantes cerebrales, no exentos de polémicas en el terreno ético, también existen otros grupos de investigación que están logrando importantes avances. Según un artículo publicado en The Debrief, el equipo de especialistas israelíes liderado por el Dr. Ariel Tankus ha conseguido progresos que ofrecen una nueva esperanza para las personas que están completamente paralizadas, debido a afecciones como esclerosis lateral amiotrófica (ELA), accidentes cerebrovasculares del tronco encefálico o lesiones cerebrales.

Los resultados de la investigación sugieren que el reemplazo de los centros de control del habla mediante electrodos de profundidad implantados en el cerebro, junto a una interfaz cerebro-ordenador, podría permitir que algunas personas recuperen la capacidad de hablar utilizando solamente el poder del pensamiento.

Vale destacar que los investigadores probaron su nuevo enfoque en un voluntario con epilepsia neuroquirúrgica con habla intacta, implantado con electrodos de profundidad solo por razones clínicas. Esta persona controló la neuroprótesis casi de inmediato y de manera natural, para luego producir voluntariamente 2 sonidos vocálicos empleando sus pensamientos.

Un nuevo enfoque con interesantes resultados

A lo largo del primer conjunto de ensayos, el participante logró que la neuroprótesis produjera los diferentes sonidos vocales artificialmente con un 85% de precisión. En los siguientes ensayos, el rendimiento mejoró consistentemente, lo que puede atribuirse a la neuroplasticidad. Los científicos sugieren que una neuroprótesis entrenada con datos de habla podría controlarse sin problemas solo con la mente, incluso en el caso de personas con parálisis total del habla.

En el experimento los especialistas pudieron conectar por primera vez las partes del habla con la actividad de las células individuales de las regiones del cerebro que fueron registradas por el sistema, permitiendo distinguir entre las señales eléctricas que representan los sonidos. El esquema se compone de una serie de electrodos en profundidad que se implantan en el cerebro, junto a una interfaz cerebro-ordenador que permite reproducir los sonidos.

Por último, de acuerdo a un artículo publicado en The Jerusalem Post, Tankus y su equipo creen que en el futuro será posible entrenar un ordenador para un paciente con ELA en las primeras etapas de la enfermedad, cuando aún logra hablar. El ordenador aprenderá a reconocer las señales eléctricas en el cerebro de cada paciente, haciendo posible que logre interpretar estas señales incluso después de que la persona pierda por completo la capacidad de mover sus músculos.

Referencia

A Speech Neuroprosthesis in the Frontal Lobe and Hippocampus: Decoding High-Frequency Activity into Phonemes. Tankus, Ariel et al. Neurosurgery (2024). DOI:10.1227/neu.0000000000003068