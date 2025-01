Un gusano puede regresar a un estado similar a las células madre para sobrevivir

El gusano marino Platynereis dumerili es experto en regeneración: puede sobrevivir perdiendo una gran parte de sus cuerpo, y lo logra haciendo que las células cerca de una herida vuelvan a su forma original de células madre, antes de adaptarse nuevamente para reemplazar el tejido perdido.

Investigadores de los Laboratorios Max Perutz de la Universidad de Viena, en Austria, explican el mecanismo molecular de la regeneración en gusanos marinos en un estudio publicado en la revista Nature Communications: han logrado descubrir el proceso que permite a la especie Platynereis dumerili volver a construir partes de su cuerpo para lograr sobrevivir en las condiciones más complejas.

La capacidad de regenerar desde células individuales hasta órganos enteros o tejidos complejos es crucial para todas las especies vivas. El cuerpo humano también se regenera, cuando las células muertas son reemplazadas por otras nuevas. Esto se concreta en el caso de la mucosa intestinal o el hígado.

Volviendo a ser células madre

Sin embargo, otros seres vivos poseen habilidades regenerativas mucho más intensas. Por ejemplo, el gusano marino Platynereis dumerili es capaz de regenerar partes enteras de su cuerpo con posterioridad a una lesión. Pero los mecanismos moleculares que controlan este proceso eran prácticamente desconocidos hasta el momento.

Ahora, los científicos austríacos obtuvieron una mejor comprensión de la biología en general y de la capacidad de reprogramación natural de las células en estos pequeños organismos. Según una nota de prensa, describen cómo luego de una lesión las células comienzan a regresar a un estado similar a una célula madre en solo unas pocas horas, para construir una nueva “zona de crecimiento” lo más rápido posible y regenerar los sectores dañados.

Vale recordar que el crecimiento de nuevos segmentos o partes del cuerpo en gusanos marinos está controlado por una “zona de crecimiento” especial, en la que se encuentran células madre específicas. Los nuevos segmentos emergen por la división de estas células madre, pero los científicos comprobaron que las células madre de “recuperación” son también diferentes y únicas, distintas a las que conforman la “zona de crecimiento” habitual.

¿Hacia la “reparación” del cuerpo humano?

"Descubrimos al menos dos poblaciones diferentes de células madre de regeneración, una que regenera tejidos como la epidermis y las neuronas, y otra que forma músculos y tejido conectivo", indicó en el comunicado el investigador Leonie Adelmann, uno de los autores del nuevo estudio. Los especialistas explicaron que esta diferenciación de las células y su regreso a un estado de células madres se había propuesto como hipótesis hace 60 años, pero recién ha sido posible comprobarla con las herramientas actuales.

Por último, estos nuevos conocimientos sobre la capacidad regenerativa de los gusanos marinos podrían utilizarse para desarrollar en el futuro mecanismos genéticos para recuperar tejidos humanos perdidos y “reparar” el cuerpo cuando sea necesario, según sugieren los últimos avances en estos campos de la ciencia.

Referencia

Molecular profiles, sources and lineage restrictions of stem cells in an annelid regeneration model. Alexander W. Stockinger et al. Nature Communications (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-024-54041-3