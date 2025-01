Una cuarta parte de la fauna de agua dulce está en peligro de extinción

Un estudio global analiza la probabilidad de extinción de múltiples especies relacionadas con los ecosistemas de agua dulce y los entornos forestales y humedales interiores, desde los trópicos a las zonas polares: luego de analizar las condiciones de más de 23.000 especies en esos contextos, concluye que alrededor del 24% de las mismas están en peligro de desaparecer.

Una evaluación del riesgo de extinción de la fauna de agua dulce publicada hoy en la revista Nature desvela que aproximadamente una cuarta parte de las especies estudiadas se encuentran en peligro de extinción. El estudio identifica además las principales amenazas derivadas de la contaminación de los cursos de agua dulce y las áreas cercanas, los emprendimientos hidroeléctricos, la producción agrícola y la influencia de especies invasoras.

Según los investigadores, liderados por la científica Catherine Sayer, de las 23.000 especies estudiadas las más amenazadas son los decápodos, que incluyen a cangrejos de agua dulce y camarones, que alcanzan un 30%, seguidos de los peces de agua dulce, con un 26%, y de los odonatos, que abarcan por ejemplo a las libélulas y llegan al 16%.

20 años de investigación

El estudio es el resultado de más de 20 años de trabajo de más de 1.000 expertos de todo el mundo, que se enfocaron en las especies incluidas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). De acuerdo a un artículo publicado en The New Indian Express, algunas de las áreas más afectadas en el planeta son el Lago Victoria en África, el Lago Titicaca en América del Sur, la Zona Húmeda de Sri Lanka y el área de Kerala en la India.

Los ecosistemas de agua dulce cubren menos del 1% de la superficie terrestre, pero albergan el 10% de todas las especies conocidas en nuestro planeta. Sin embargo, están desapareciendo a un ritmo alarmante: 89 especies de agua dulce ya se han extinguido desde el año 1500, en tanto que otras 187 especies también están probablemente extintas, pero esperando confirmación científica.

Amenazas y proyectos en la Península Ibérica

En cuanto a las amenazas, la contaminación encabeza la lista con el 54% de las especies de agua dulce en riesgo, tanto con relación al impacto directo en las áreas naturales como debido a la presión del desarrollo urbano sobre las mismas. Las presas y los proyectos de gestión del agua, que alteran los regímenes acuáticos naturales y bloquean las rutas migratorias, son la segunda amenaza con un 39% de las especies afectadas. Según una nota de prensa, las especies invasoras, la sobreexplotación y el cambio climático complican aún más el panorama.

Por último, según informa Science Media Centre España, la investigadora Aina Carbonell Quetglas, del Instituto Español de Oceanografía, quien no participó del estudio, indicó que “es necesario destacar la relación que se establece entre la amenaza de pérdida de biodiversidad y la actividad humana, debido a la alteración de las condiciones ambientales o la modificación de los hábitats y sus usos. Además, un 28% de las amenazas proviene de especies invasoras y patógenos: el proyecto INVESAQUA para la Península Ibérica ha establecido en ese sentido un atlas de las 100 especies invasoras continentales más relevantes”, concluyó.

Referencia

One-quarter of freshwater fauna threatened with extinction. Catherine A. Sayer et al. Nature (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-08375-z