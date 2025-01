Los microplásticos bloquean el flujo sanguíneo en el cerebro

Un estudio realizado en roedores ha desvelado un mecanismo a través del cual los microplásticos que se incorporan al torrente sanguíneo tienen la capacidad de generar trombos u obstrucciones en el cerebro: además de la incidencia negativa de estos coágulos, que tienen el potencial de provocar un accidente cerebrovascular (ACV) al bloquear el flujo sanguíneo en el cerebro, los residuos plásticos también pueden activar células inmunitarias y provocar distintas disfunciones neurológicas.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Pekín y la Academia China de Ciencias concluye en una nueva investigación que las células inmunes en el cerebro pueden capturar microplásticos y formar grupos capaces de causar coágulos cerebrales: el hallazgo muestra cómo los microplásticos pueden dañar indirectamente el cerebro interrumpiendo el flujo sanguíneo, aunque no se acoplen directamente en las células que componen el tejido cerebral.

Los investigadores chinos explican en el nuevo estudio, publicado en la revista Science Advances, que la salud humana se ve amenazada por la contaminación ambiental por microplásticos, omnipresentes en todo tipo de ambientes, productos y entornos a partir de su utilización industrial masiva. Se han detectado micrplásticos en el torrente sanguíneo y en múltiples tejidos humanos, alterando los procesos fisiológicos regulares de los órganos.

Trombos en el cerebro

Se sabe que los plásticos a escala nanométrica tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, produciendo efectos neurotóxicos. Sin embargo, aún no está claro cómo los microplásticos causan irregularidades funcionales cerebrales. Ahora, los investigadores chinos se han propuesto hallar algunas respuestas mediante un estudio en roedores, como explica un artículo publicado en la revista Nature.

El trabajo liderado por el científico Haipeng Huang utiliza técnicas de imágenes de alta profundidad para investigar los microplásticos dentro del cerebro de ratones vivos y en tiempo real. En concreto, usaron microscopía bifotónica en miniatura (mTPM) para obtener imágenes de los microplásticos en el cerebro de los roedores, mientras los animales se encontraban despiertos.

De esta forma, pudieron demostrar que los microplásticos circulantes son fagocitados y llevan a las células inmunes a la obstrucción de los capilares de la corteza cerebral. Los bloqueos derivan en la formación de trombos, causando una reducción del flujo sanguíneo y múltiples anomalías neurológicas en los ratones.

El papel de los aditivos químicos

Por otro lado, la investigadora Ethel Eljarrat, del Consejo Superior de Investigación Científica de España (CSIC), indicó en una publicación de Science Media Centre que “también deben tenerse en cuenta a los aditivos químicos asociados a estos microplásticos. Sabemos que varios de los aditivos químicos utilizados como retardantes de llama o plastificantes son capaces de cruzar la membrana hematoencefálica y llegar al cerebro. Estos compuestos producen efectos neurotóxicos, por lo que es necesario no solo limitar la investigación futura sobre los posibles efectos físicos que la presencia de microplásticos puede causar en el cerebro, sino también centrarse en los efectos químicos de los aditivos asociados con los microplásticos”, concluyó.

Además de desvelar el mecanismo por el cual los microplásticos alteran indirectamente la función de los tejidos a través de la interferencia de la circulación sanguínea, sin necesidad de penetrar directamente en los tejidos cerebrales, la investigación ofrece una nueva forma de comprender las implicaciones toxicológicas de los microplásticos que invaden el torrente sanguíneo.

Referencia

Microplastics in the bloodstream can induce cerebral thrombosis by causing cell obstruction and lead to neurobehavioral abnormalities. Haipeng Huang et al. Science Advances (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adr8243