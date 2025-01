Descubren una supertierra en la zona de habitabilidad de una estrella similar al Sol

Con una importante participación española, un equipo internacional de científicos ha descubierto una supertierra ubicada en la zona habitable de una estrella con características similares al Sol: este tipo de hallazgos son una verdadera “mina de oro” para los investigadores en ciencias planetarias, ya que les permite probar nuevas hipótesis en cuanto a la búsqueda de vida en el Universo. Por otro lado, otra investigación explora qué sucedería si precisamente una supertierra ingresa en el Sistema Solar.

Investigadores de la Universidad de Ginebra (UNIGE), en Suiza, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en España, y otras instituciones académicas de diferentes países, han confirmado el hallazgo del exoplaneta HD 20794 d: se trata de una supertierra que orbita a una estrella de tipo G como el Sol, con una masa ligeramente inferior a nuestro astro rey y ubicada a algo menos de 20 años luz de la Tierra. El exoplaneta se encuentra en la zona habitable de su estrella, por lo tanto es ideal para estudiar las condiciones propicias para la vida en el cosmos.

Laboratorio de habitabilidad

De acuerdo a un estudio publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, cuyo primer autor es el científico Nicola Nari, investigador de la Universidad de La Laguna (ULL) y la firma Lightbridges, en España, la supertierra posee una masa equivalente a 6 veces la de nuestro planeta y tarda 647 días en completar una órbita a su estrella, exactamente 40 días menos que Marte. Dicha órbita coloca a este exoplaneta en la zona de habitabilidad del sistema: es la distancia adecuada para mantener agua líquida en su superficie, un elemento crucial para permitir la vida tal como la conocemos.

A pesar de esto, aún es imposible confirmar si HD 20794 d alberga alguna forma de vida, dadas las características excéntricas de su órbita y las extrañas condiciones del sistema en el que se encuentra. Según una nota de prensa, confirmarlo requerirá una serie de complejos hitos científicos y un enfoque transdisciplinario. Más allá de esto, se convierte en un candidato ideal para futuros telescopios cuya misión será observar directamente las atmósferas de los exoplanetas.

¿Una supertierra en el Sistema Solar?

Por otra parte, una investigación reciente liderada por el Instituto Tecnológico de Florida, en Estados Unidos, plantea qué pasaría si una supertierra ingresa en el Sistema Solar: según el estudio publicado en la revista Icarus, los científicos creen que si un planeta semejante a HD 20794 d se hubiera ubicado entre Marte y Júpiter, en lugar del cinturón de asteroides existente en la actualidad, podrían haberse dado distintos escenarios. Algunos de ellos serían similares al actual y otros radicalmente diferentes.

Si se trata de un planeta con una o dos masas de la Tierra, el Sistema Solar interior seguiría siendo bastante agradable, quizás con veranos un poco más calurosos o inviernos más fríos. Sin embargo, con un planeta de mayor masa, por ejemplo 10 veces la masa de la Tierra, habría cambios más perjudiciales en la estructura del sistema: diferencias de temperatura peligrosas entre las estaciones y órbitas extremas podrían hasta poner en riesgo la habitabilidad de la Tierra.

