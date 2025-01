Una campaña en redes supuestamente vinculada a China intentó derrocar al gobierno de España

Un nuevo informe publicado por Graphika, una empresa especializada en inteligencia de fuentes abiertas, acusa a China de haber intensificado sus operaciones de influencia encubierta en redes sociales.

Entre las denuncias más impactantes asegura que existió una campaña de desinformación en España, donde cuentas que el informe sitúa como vinculadas al Estado chino suplantaron a una ONG de derechos humanos para sembrar discordia y pedir la destitución del gobierno español y del valenciano, después de las inundaciones en Valencia.

Según el informe, la operación de influencia china, conocida como Spamouflage (o también como Dragonbridge, Taizi Flood y Empire Dragon) utilizó múltiples plataformas sociales para hacerse pasar por la organización madrileña Safeguard Defenders, que previamente había denunciado la existencia de "comisarías secretas" chinas en el extranjero.

La campaña de desinformación se intensificó tras las inundaciones en Valencia, cuando Graphica asegura que cuentas falsas comenzaron a difundir mensajes en inglés y español criticando la respuesta gubernamental y regional sugiriendo que el pueblo español debería "levantarse" contra sus gobiernos.

Los elementos clave de esta operación, siempre según el informe, fueron el uso de “cuentas falsas” en TikTok, X, Facebook, YouTube y otras plataformas; la publicación de videos manipulados con la imagen y logotipos de Safeguard Defenders; mensajes en español e inglés llamando a la destitución del gobierno y errores lingüísticos en nombres propios, como la incorrecta transcripción del apellido del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como "Carlos Ma Song", sugiriendo una traducción desde el chino.

Spamouflage niega conexión con el gobierno chino

A pesar del esfuerzo propagandístico, Graphika señala que la campaña no logró captar la atención de usuarios auténticos ni generar un impacto significativo en la opinión pública española, después de las devastadoras inundaciones que mataron a más de 200 personas. La operación Spamouflage ha negado cualquier conexión con el gobierno chino, asegura el informe.

Según el análisis de Graphika, la campaña de influencia representa una escalada en las actividades de Spamouflage, ya que es la primera vez que la operación pide el derrocamiento de un gobierno. Spamouflage, que lleva en funcionamiento desde 2017, también ha estado vinculada a intentos de fomentar el descontento político tanto en las pasadas elecciones de noviembre en Estados Unidos (como reflejó un estudio del Instituto de Estudios de Geopolítica Aplicada), como en Canadá.

IA, datos y verificación humana

Graphika es una organización líder en el análisis de redes de desinformación, utilizada por gobiernos, empresas tecnológicas y organizaciones internacionales para detectar amenazas en el ámbito digital. Su metodología combina inteligencia artificial, análisis de datos y verificación humana para rastrear campañas de manipulación en línea.

Graphika ha colaborado con entidades como la OTAN, el Instituto de Política Cibernética de Stanford y la Fundación Mozilla. Sus informes son reconocidos por su rigurosidad metodológica y su capacidad de identificar patrones complejos en operaciones de influencia global. La empresa ha sido fundamental en revelar actividades de injerencia extranjera en procesos electorales y conflictos internacionales.

Manipulación de la narrativa internacional

El informe de Graphika también documenta otras campañas de desinformación, diseñadas para debilitar las relaciones de Occidente con sus aliados.

Señala que, en enero de 2025, el gobierno japonés acusó al grupo de hackers chino MirrorFace de llevar a cabo un ciberataque contra agencias gubernamentales y empresas desde 2019. La respuesta de China fue rápida: a través de sus embajadas y medios estatales, desestimó las acusaciones como "desinformación estadounidense" y acusó a Japón de servir a los intereses de Washington.

Estas acusaciones fueron amplificadas en plataformas como X, Facebook, WeChat y Bilibili, con el objetivo de desviar la atención de las acusaciones y sembrar dudas sobre la postura de Japón.

Eje USA-Japón

El informe también acusa a China de haber aprovechado disputas comerciales para socavar la confianza entre EE.UU. y Japón. Tras la decisión de Joe Biden de bloquear la compra de U.S. Steel por parte de Nippon Steel, Graphika asegura que Beijing utilizó sus medios estatales para alimentar el resentimiento japonés y presentar a EE.UU. como un aliado poco fiable.

En plataformas como Douyin, Facebook y Weibo, los medios chinos promovieron narrativas sobre la "traición" de EE. UU. hacia Japón, sugiriendo que Tokio debería reconsiderar su alianza con Washington. En Weibo, las publicaciones sobre la demanda de Nippon Steel contra Biden acumularon más de 21 millones de vistas.

Boicot contra Uniqlo por el algodón de Xinjiang

Según relata el informe, la negativa de la empresa japonesa Uniqlo a utilizar algodón de la región china de Xinjiang, debido a denuncias de trabajo forzado, también desató una campaña de boicot supuestamente impulsada por Beijing.

Medios estatales y cuentas pro-China difundieron mensajes de apoyo al algodón de Xinjiang y promovieron el hashtag #YoApoyoElAlgodónDeXinjiang, generando más de 180 millones de vistas en Weibo. Sin embargo, el boicot no tuvo gran impacto fuera de estos círculos, destaca el informe.

Reclamaciones en el Mar de China Meridional

Por último, el informe relata que desde abril de 2024 Beijing habría promovido afirmaciones del académico británico Anthony Carty, quien en su libro The History and Sovereignty of the South China Sea respalda la soberanía china sobre la región.

Cuentas estatales y redes falsas de Spamouflage han amplificado estos argumentos, incluyendo errores tipográficos en el nombre del autor y el uso de imágenes generadas por IA para respaldar la narrativa, según el informe.

Estrategia sofisticada y en evolución

Graphika concluye acusando a China de haber intensificado sus operaciones de desinformación y manipulación en redes sociales, utilizando una combinación de cuentas falsas, medios estatales y narrativas oportunistas para avanzar en sus intereses geopolíticos.

El informe advierte que, aunque algunas de estas campañas han tenido un impacto limitado, representan un riesgo creciente para la estabilidad política y la confianza en la información en democracias occidentales como España.

Referencia

Chinese State Influence. Selectet Insights From Graphica’s ATLAS Intelligence Reporting on Chinese State Influence Actors and Adjacents Communities. Graphica Highlights Report, 01.2025