Un misterioso objeto desconocido que sobrevoló la Tierra habría llegado desde la Luna

Un extraño objeto de aproximadamente 10 metros de ancho descubierto alrededor de la Tierra en 2024 puede tener orígenes más cercanos de lo pensado. Según los astrónomos de la NASA, se habría tratado de un pequeño asteroide que puede haber llegado desde un lugar sorprendente: la superficie de la Luna.

Un pequeño objeto cercano a la Tierra conocido como 2024 PT5 llamó la atención de la comunidad global en 2024, cuando observadores de la NASA lo descubrieron muy cerca de nuestro planeta, aunque por fuera de la órbita terrestre. El asteroide, que tiene unos 10 metros de ancho, no representa un peligro para la Tierra, pero su órbita alrededor del Sol coincide estrechamente con la nuestra: ahora, los científicos han desvelado su origen.

Un equipo científico liderado por Teddy Kareta, astrónomo del Observatorio Lowell en Arizona, Estados Unidos, describe en un estudio publicado en la revista Astrophysical Journal Letters que la evidencia acumulada sobre 2024 PT5 indica que estaría compuesto de roca desprendida de la superficie de la Luna, que habría sido expulsada al espacio después de un gran impacto hace miles de años.

¿Un asteroide o un objeto fabricado?

De acuerdo a una nota de prensa, el asteroide fue detectado inicialmente el 7 de agosto de 2024, por el telescopio Sutherland de la NASA, ubicado en Sudáfrica. Posteriormente, Kareta y su equipo combinaron estos datos con información aportada por los telescopios Lowell Discovery e Infrared Telescope Facility (IRTF), en el Observatorio Mauna Kea en Hawái. Hallaron que el espectro de la luz solar reflejada desde la superficie del objeto no coincidía con la identificada en ningún tipo de asteroide conocido: por el contrario, la luz era semejante a la reflejada por las rocas de la Luna.

De esta manera, las hipótesis en torno a un origen lejano del misterioso objeto quedaron en principio descartadas. Aunque la mayoría de los asteroides que se ubican cerca de la Tierra provienen del cinturón localizado entre Marte y Júpiter, los datos dejaron en claro que este tampoco era el caso. Por el contrario, parecía estar conformado por material lunar.

Sin embargo, su similitud con las rocas lunares no resolvía inmediaramente su procedencia. Antes debían considerarse otras posibilidades, como por ejemplo que no fuera una roca espacial sino una especie de objeto fabricado. Según un artículo publicado en The Debrief, se analizó si 2024 PT5 podría estar conformado por desechos espaciales provenientes de algunas de las misiones que operan en órbita a lo largo de varias décadas.

El segundo asteroide lunar

Los científicos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA realizaron un cuidadoso análisis de su movimiento, que les permitió calcular los efectos de la presión de la radiación solar, o sea la fuerza ejercida por la luz del Sol sobre los objetos que se desplazan en el espacio, revelando que eran demasiado leves como para que se tratara de un objeto artificial.

Al verificarse que 2024 PT5 es mucho más denso que los desechos espaciales generados por el ser humano, los investigadores han comprobado que se trata de un asteroide y que su origen sería lunar, como consecuencia de la expulsión hacia el cosmos de un fragmento de la superficie de la Luna luego de un gran impacto en el pasado. Hasta el momento, el único asteroide confirmado de procedencia lunar y cercano a la Tierra es 469219 Kamoamooalewa, descubierto en 2016.

Referencia

On the Lunar Origin of Near-Earth Asteroid 2024 PT5. Theodore Kareta et al. The Astrophysical Journal Letters (2025). DOI:https://www.doi.org/10.3847/2041-8213/ad9ea8