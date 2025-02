Descubren el mecanismo cerebral de la creatividad

Diferentes zonas del cerebro activadas por tareas creativas son parte de un circuito cerebral común: los científicos también descubrieron que las lesiones y las enfermedades neurológicas tienen el potencial de desatar la creatividad.

Investigadores del sistema de salud Mass General Brigham, en Estados Unidos, analizaron datos de 857 pacientes en 36 estudios de imágenes cerebrales por resonancia magnética funcional (fMRI) y lograron mapear un circuito cerebral común para la creatividad. Además de identificar el mecanismo en individuos sanos, posteriormente predijeron qué ubicaciones en lesiones cerebrales y enfermedad neurodegenerativa podrían alterar la creatividad.

Hallaron que algunas lesiones y patologías influyen sobre el circuito y pueden paradójicamente incentivar la creatividad. Esto podría explicar por qué algunas de las principales innovaciones artísticas y en otros campos fueron protagonizadas por personas con daños neurológicos o cuadros psiquiátricos.

“Algunas personas con enfermedades neurológicas experimentan un nuevo inicio de comportamiento creativo y muestran patrones específicos de daño que se alinean con nuestro circuito de creatividad", explicó en una nota de prensa el investigador Julian Kutsche, uno de los autores del trabajo científico.

Redes cerebrales para la creatividad

La creatividad es fundamental para la resolución de problemas, la adaptación a un entorno cambiante y la innovación. Hasta este momento, los estudios de neuroimagen que buscaron mapear la creatividad han arrojado resultados polémicos, dejando la base neuronal de la creatividad poco clara.

Según el estudio, publicado en la revista JAMA Network Open, las diferentes regiones del cerebro que se "encienden" en tareas creativas se encuentran conectadas al polo frontal derecho, un área cerebral muy importante para el monitoreo y los comportamientos basados en reglas.

Los científicos hallaron que las tareas de creatividad activaron ubicaciones heterogéneas, con coordenadas dispersas en muchas regiones cerebrales diferentes. Esto indica que no existe una región donde se localiza la creatividad, sino un circuito que va dinamizando múltiples áreas.

Estimulación cerebral y creatividad

“Estamos aprendiendo más sobre la neurodiversidad y cómo los cambios cerebrales que se consideran patológicos pueden mejorar la función creativa. Estos hallazgos nos ayudan a comprender mejor cómo los circuitos de nuestros cerebros pueden influir y desatar la creatividad", expresó en el comunicado el especialista Isaiah Kletenik, autor principal del estudio.

Aunque es importante tener en cuenta que estos descubrimientos no representan todo el circuito neuronal implicado en la creatividad y que muchas partes diferentes del cerebro están involucradas en completar distintas tareas creativas, los científicos sostienen que estos avances pueden abrir un camino para la estimulación cerebral orientada a aumentar la creatividad humana.

Referencia

