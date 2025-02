Revelan cómo el cerebro procesa y entiende el significado del número cero

El número cero es una de las invenciones humanas más interesantes, ya que tiene un valor matemático sin representar una cantidad concreta: ahora, una nueva investigación ha logrado determinar que las células nerviosas individuales en el lóbulo temporal medial reconocen al cero como un valor numérico, y no como una categoría separada que simplemente significa "nada" o representa al vacío.

Un estudio liderado por la Universidad de Bonn, en Alemania, y publicado recientemente en la revista Current Biology, profundiza en torno a la representación cerebral del número cero, que hasta el momento ha sido una gran incógnita. Mientras las relaciones entre ciertas neuronas y los números positivos se ha determinado con bastante certeza, no se ha logrado lo mismo hasta hoy con respecto al cero, en cuanto a su valor númerico y no como un simple concepto de ausencia o vacío.

El enigma cerebral del cero

Vale destacar que, a diferencia de los números naturales positivos, el concepto del número cero surgió mucho más tarde en la historia humana, en los últimos dos milenios. Esto también se refleja en el desarrollo infantil, ya que los niños generalmente solo pueden comprender el concepto de cero y las reglas aritméticas asociadas alrededor de los seis años de edad.

Ahora, la investigación alemana ha logrado arrojar luz sobre la base neuronal del número cero: para conseguirlo, los científicos trabajaron con pacientes neuroquirúrgicos, que habían tenido microelectrodos delgados para el cabello insertados en sus lóbulos temporales durante la preparación para una cirugía. Les mostraron valores numéricos de cero a nueve y midieron en ese momento la actividad cerebral.

Neuronas individuales que responden al cero

Según una nota de prensa, los valores numéricos se mostraron como números arábigos, por un lado, y como conjuntos de puntos, por el otro, incluyendo un conjunto vacío. "Logramos medir la actividad de las células nerviosas individuales y hallamos neuronas que señalaban al cero, entendiéndolo como un valor numérico", indicó la científica Esther Kutter, una de las autoras del estudio. “Las neuronas respondieron al número árabe cero o al conjunto vacío, pero no a ambos al mismo tiempo", agregó la especialista.

Sin embargo, los investigadores detectaron en ambos casos un efecto de distancia numérica, en el cual las neuronas reaccionaron de forma algo más débil también al número vecino, el uno. "En el nivel neuronal, el concepto de cero no está codificado como una categoría separada que signifique simplemente "nada" o vacío, sino como un valor numérico integrado con otras cifras en el extremo inferior de la línea numérica", concluyó en el comunicado el Dr. Andreas Nieder, otro de los autores de nuevo estudio.

La conexión entre neuronas específicas y la cifra cero se detectó en el lóbulo temporal medial, una región del cerebro que engloba ciertas estructuras que son parte del llamado lóbulo límbico: la amígdala, el hipocampo, el uncus, el giro dentado y el giro parahipocampal. Dichas estructuras están relacionadas con el proceso de aprendizaje y la memoria, además de participar en la regulación de las emociones.

(Una primera versión de este artículo se publicó el 26 de septiembre de 2024)

Referencia

Single-neuron representation of nonsymbolic and symbolic number zero in the human medial temporal lobe. Esther F. Kutter et al. Current Biology (2024). DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.08.041