Extirpan a un adolescente un "gemelo parásito" que crecía desde su pecho

Los cirujanos han eliminado a un gemelo parásito de un adolescente de 17 años en la India, que tenía un conjunto adicional de piernas, glúteos y genitales unidos a su pecho: solo 50 casos de gemelos parásitos de este tipo han sido documentados en la literatura médica mundial a lo largo de la historia.

Luego de una extensa y compleja cirugía de dos horas de duración, los cirujanos del hospital del All India Institute of Medical Science, en Nueva Delhi, lograron extraer los restos de un gemelo parásito que sobresalía del cuerpo de un adolescente de 17 años. Se trata de una misteriosa condición médica, cuyas causas aún no han logrado ser explicadas en profundidad por la ciencia.

Casos extraños

Según informa Live Science, los escaneos mostraron que el gemelo parásito estaba unido al esternón del adolescente, contando con un suministro de sangre proveniente de un vaso en el pecho. Los profesionales extirparon al gemelo parásito y luego un enorme quiste ubicado en el abdomen del joven, que tenía un conjunto externo de extremidades, glúteos y genitales unidos a su cuerpo.

Los gemelos parasitarios son un caso muy inusual: habitualmente se extirpan a los pocos años de vida del gemelo sobreviviente, por eso esta cirugía es especialmente extraña. La condición tiene lugar cuando se interrumpe el desarrollo de uno de los hermanos, pero el mismo queda adherido al gemelo que sigue su evolución de acuerdo a lo esperado.

De acuerdo a un artículo publicado en BBC News, solamente 40 a 50 casos de gemelos parásitos han sido documentados en la literatura médica mundial. Se desconoce con precisión su tasa de incidencia, aunque un estudio científico publicado en 2018 estima que afectan a menos de uno de cada millón de nacimientos en todo el planeta.

Dos posibles causas

Hasta el momento, los especialistas no están seguros de las causas que facilitan este extraño fenómeno, aunque tienen dos hipótesis principales basadas en la fisión y la fusión embrionarias. La teoría de la fisión sugiere que de 13 a 15 días después de la fertilización, el grupo de células que forman el embrión se divide.

Un estudio publicado en 2010 describe este proceso, que es el mismo que está involucrado en el desarrollo de gemelos idénticos. La diferencia es que en lugar de concretarse una separación total, los dos embriones permanecen parcialmente conectados. Por otro lado, la hipótesis de la fusión indica que dos masas celulares internas inicialmente distintas se unen en una etapa posterior de desarrollo.

Los cirujanos precisaron que el gemelo parásito pesaba casi 15 kilogramos: además, la presión arterial del adolescente cayó dramáticamente durante la cirugía, porque hasta el 40% de su sangre fluía hacia el gemelo parásito. Al mismo tiempo, los especialistas tuvieron que separar una red de vasos sanguíneos, nervios y tejidos compartidos entre el huésped y el parásito.