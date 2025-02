Marte no solo tuvo lagos, sino también océanos con playas paradisíacas

Marte pudo haber disfrutado de playas de arena bañadas por el Sol y con suaves olas que llegaban desde un amplio océano, según un nuevo estudio. Los investigadores bautizaron al enorme cuerpo de agua como mar Deuteronilus: habría existido hace 4 mil millones de años.

Un equipo internacional de científicos utilizó datos del rover chino Zhurong Mars para identificar capas ocultas de roca que existen bajo la superficie de Marte: las mismas indicarían que el Planeta Rojo habría albergado un antiguo océano superficial en el norte de su geografía.

De acuerdo a una nota de prensa de la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, cuyos científicos colaboraron con especialistas chinos en el nuevo estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la investigación ofrece la evidencia más clara hasta el momento con respecto a que Marte contó con un cuerpo significativo de agua superficial y un entorno más habitable para la vida.

Playas marcianas

Investigaciones previas se enfocaron en viejos lagos marcianos e incluso en la posible existencia actual de un oceáno subterráneo. Sin embargo, el nuevo estudio indica que las observaciones realizadas muestran que Marte habría tenido hace alrededor de 4 mil millones de años una extensa zona oceánica con playas, que los especialistas bautizaron como mar Deuteronilus.

El rover Zhurong aterrizó en Marte en 2021, en un área conocida como Utopia Planitia. Inmediatamente comenzó a enviar datos sobre la geología de la zona, en busca de signos de agua o hielo antiguos. Como dispone de un radar de penetración, pudo explorar además el subsuelo marciano, utilizando un radar de baja y alta frecuencia para identificar formaciones rocosas bajo la superficie.

"Hallamos lugares en Marte que parecen playas antiguas y viejos deltas de ríos, junto a evidencia de viento, olas y arena: algo similar a una playa de estilo vacacional en la Tierra", indicó en el comunicado el investigador Benjamin Cárdenas, uno de los autores del estudio.

Referencia Ancient ocean coastal deposits imaged on Mars. Jianhui Li et al. PNAS (2025). DOI:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422213122

Entornos amigables para la vida

Al revisar los datos de radar, los científicos descubrieron una estructura en capas similar a las playas de la Tierra: se trata de formaciones llamadas “depósitos a orillas del bosque”, que se inclinan hacia los océanos y se crean cuando los sedimentos son transportados por mareas y olas en un extenso cuerpo de agua.

La existencia de olas significa que hubo una interfaz dinámica de aire y agua: el surgimiento de la vida más temprana en la Tierra se concretó precisamente en la interacción entre los océanos y los ambientes terrestres. En consecuencia, los hallazgos muestran que habrían existido antiguos entornos habitables en Marte, capaces de albergar condiciones amigables para la vida microbiana.