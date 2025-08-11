Identifican las neuronas relacionadas con el desarrollo de la diabetes

Un nuevo estudio desarrollado por investigadores de Texas Tech University ha descubierto neuronas específicas responsables del desarrollo de la diabetes tipo 2. Son neuronas ubicadas en el hipotálamo mediobasal, que regulan los niveles de los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA). Esos niveles indican un riesgo mayor de contraer diabetes cuando existe una producción en exceso.

Según una nota de prensa, el avance podría permitir el desarrollo de dietas o intervenciones farmacológicas para mantener bajos los niveles de BCAA en sangre. El estudio fue publicado en la revista Diabetes.

La diabetes tipo 2 es una patología crónica que afecta a la manera en la que el cuerpo humano procesa el azúcar en sangre o glucosa.

Al desarrollar esta enfermedad, la persona no genera suficiente insulina o es resistente a la insulina, que es la hormona dedicada a que la glucosa pase a las células y pueda ser aprovechada de forma eficiente por el organismo.

Ahora, los científicos estadounidenses a cargo de esta nueva investigación han hallado una clave cerebral que regula la diabetes, una de las enfermedades con mayor incidencia a nivel mundial y que además se encuentra directamente relacionada con otras patologías, como por ejemplo la obesidad.

Neuronas y aminoácidos

Concretamente, los expertos hallaron que un grupo de neuronas que actúan en la región del hipotálamo mediobasal tienen una fuerte injerencia en la regulación de los aminoácidos de cadena ramificada o BCAA.

Dichos aminoácidos aparecen en un nivel elevado en sangre en las personas que sufren diabetes tipo 2, un dato que ha sido verificado en diferentes etnias y edades. De esta manera, la producción en exceso de BCAA es considerada por los especialistas como un indicador de mayor riesgo para contraer la enfermedad.

Al mismo tiempo, se ha comprobado que los suplementos que incluyen estos aminoácidos, que habitualmente son utilizados por deportistas y atletas, pueden generar resistencia a la insulina e incremento del nivel de glucosa en sangre, dos aspectos que conducen directamente a la diabetes.

La actividad de las neuronas proteicas

El principal hallazgo de los investigadores es que un grupo específico de neuronas, llamadas neuronas proteicas, son las responsables de regular los niveles de aminoácidos BCAA en la sangre.

La intervención en este grupo de neuronas, que como se estableció anteriormente actúan en el área del hipotálamo, podría permitir descubrir en próximas investigaciones el mecanismo que provoca una producción en exceso de BCAA.

Vale recordar que el hipotálamo es una pequeña región del cerebro que cumple una tarea crucial en torno a la síntesis de diferentes hormonas, entre otras funciones.

Si los científicos logran describir el proceso que relaciona a las neuronas proteicas con la generación de aminoácidos BCAA, será posible posteriormente desarrollar estrategias de intervención para reducir la producción en exceso, tanto a través de herramientas farmacológicas como también mediante la alimentación y la dieta.

Un hallazgo prometedor

Según Andrew Shin, líder del grupo de investigación, “los hallazgos son significativos porque ahora tenemos una mejor comprensión de cómo se controlan los BCAA en sangre y por qué pueden ser más altos y participar en el aumento de glucosa en sangre en personas con obesidad o diabetes tipo 2”, destacó.

Para los científicos, si en futuras investigaciones se logra determinar cómo las neuronas regulan la producción de estos aminoácidos en nuestro cuerpo, se habrá dado un gran paso para hallar qué parte de los procesos implicados falla en las personas con diabetes tipo 2, abriendo así el camino para el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas.

