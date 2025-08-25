Los astrónomos descubren un objeto espacial nunca antes visto e imposible de clasificar

Los científicos identificaron un misterioso objeto cósmico que es entre 10 y 100 veces más poderoso que todas las supernovas conocidas: no encaja en ninguna categoría y aún es imposible explicar qué es.

Un equipo de astrónomos liderado por Elena Shablovinskaia, del Instituto de Estudios Astrofísicos de la Universidad Diego Portales, en Chile, ha identificado un objeto cósmico de características desconocidas hasta hoy en la galaxia activa NGC 4945. Bautizado como Punctum, solo brilla en longitudes de onda milimétricas y pudo descubrirse gracias a la sensibilidad y resolución del conjunto ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array).

Los radiotelescopios integrados en el norte de Chile, que observan el Universo en longitudes de onda milimétricas, permitieron a los astrónomos apreciar un punto brillante durante un estudio de la galaxia activa NGC 4945, que solo apareció en esas frecuencias y sin rastro en luz visible ni en radio tradicional.

Un punto cósmico e interminables dudas

Algo que hace realmente asombroso a este “punto” es su intensidad, según indica Space.com. En energía milimétrica emite decenas de miles de veces más que un magnetar típico y supera hasta en un factor de cien la potencia de casi todas las supernovas registradas. Para tener una idea de su enorme poder lumínico, si una supernova es el destello de un millón de bombillas de luz, este objeto sería el fogonazo de cien millones.

Además de su potencia, el objeto destaca por ser diminuto y estable. Su tamaño es equivalente al ancho de una moneda vista desde varios kilómetros y no mostró variaciones de brillo en dos observaciones separadas por dos semanas. Esa constancia desconcierta a los especialistas, porque fenómenos tan extremos suelen “titilar” o cambiar rápidamente.

Otro rasgo inusual es su polarización: la radiación que produce sugiere una emisión sincrotrón, generada por electrones moviéndose a velocidades cercanas a la luz en campos magnéticos. Sin embargo, ni los remanentes de supernovas ni los núcleos de galaxias activos conocidos muestran un grado de polarización tan alto junto con estas propiedades.

Los expertos exploraron posibles explicaciones: un magnetar con un campo magnético extraordinario, un microcuásar exótico o incluso un agujero negro de masa intermedia alimentándose de gas. Ninguna de estas hipótesis encaja completamente con todos los datos disponibles, algo que deja al objeto suspendido en un "limbo" y multiplica las dudas.

Únicamente en un rango milimétrico

Para complicar aún más el enigma, los telescopios de rayos X como Chandra no detectaron vestigios de su presencia, imponiendo límites muy bajos a su emisión en ese rango. Tampoco aparecieron huellas en observaciones de radio convencionales. Es como si este misterioso objeto existiera exclusivamente en longitudes de onda milimétricas.

Vale destacar que la revista Astronomy & Astrophysics ha aceptado el artículo que describe el descubrimiento de Punctum, aunque el estudio ya está disponible en arXiv. Según informa The Debrief, el objeto celeste descubierto por Shablovinskaia y sus colegas se encuentra aproximadamente a 13 millones de años luz de la Tierra.

Referencia ALMA discovery of Punctum -- a highly polarized mm source in nuclear starburst galaxy NGC 4945. E. Shablovinskaia et al. arXiv (2025). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.13014

Ahora, los astrónomos tienen en marcha un ambicioso plan de seguimiento. Apuntarán con ALMA a otras bandas de frecuencia milimétrica y submilimétrica, buscarán señales en infrarrojo con el Telescopio Espacial James Webb y reexaminarán archivos de observatorios de alta energía. Cada nueva ventana al espectro promete revelar pistas sobre su naturaleza.

Punctum subraya que el cielo aún oculta fenómenos extraordinarios en el rango milimétrico. Si se confirma como una clase inédita de objeto, redefinirá modelos de emisión no térmica y la dinámica de núcleos galácticos cercanos, entre otros aspectos cruciales para la astronomía contemporánea.