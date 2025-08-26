Un pulmón de cerdo "humanizado" funciona por primera vez en un paciente

En un hospital de China, un pulmón de cerdo modificado genéticamente ha logrado oxigenar la sangre de un ser humano. Aunque el éxito duró solo nueve días, este experimento marca un antes y un después en la búsqueda de una solución para las interminables listas de espera de trasplantes, demostrando que la barrera entre especies ya no es insalvable.

En mayo de 2024, un equipo médico de China logró un avance histórico en el campo de la xenotrasplantación: trasplantaron el pulmón de un cerdo modificado genéticamente a un hombre en estado de muerte cerebral.

El órgano funcionó durante nueve días, una hazaña notable si se considera la complejidad que supone el trasplante de pulmones incluso entre humanos.

Este experimento, publicado en la revista Nature Medicine, no solo representa un primer vistazo al futuro de los trasplantes inter-especies, sino que también evidencia los grandes retos y esperanzas que acompañan a esta línea de investigación.

Genes modificados

El receptor fue un hombre de 39 años con un daño cerebral irreversible. Los cirujanos sustituyeron su pulmón izquierdo por el de un cerdo especialmente criado y manipulado por ClonOrgan Biotechnology, una empresa que utiliza la herramienta CRISPR para modificar los genes de los cerdos y hacer sus órganos más compatibles con la fisiología humana.

Se silenció la expresión de tres genes porcinos responsables de moléculas que provocan rechazo agudo, y se insertaron tres genes humanos que inhiben problemas de coagulación y reacción inmunológica. El donante pertenecía a la raza Bama Xiang, originaria de China, cuya anatomía se asemeja a la humana y facilita el procedimiento.

¡Funcionó!

El órgano demostró eficacia funcional: oxigenó la sangre y eliminó el dióxido de carbono, mostrando que las modificaciones genéticas permitieron evitar el temido rechazo hiperagudo, que suele destruir el órgano trasplantado en cuestión de horas. No obstante, 24 horas después de la intervención, el pulmón empezó a mostrar edema severo y, dos días más tarde, apareció daño por anticuerpos y otras respuestas inmunes, que finalmente llevaron a su extracción al noveno día, cuando la familia del paciente pidió suspender el soporte vital. El procedimiento dejó claro que aún es necesaria más ingeniería genética y el perfeccionamiento de fármacos inmunosupresores para prolongar la supervivencia de estos órganos en humanos.

Usar pacientes fallecidos para estos experimentos permite conocer de manera segura y ética los retos de la xenotrasplantación. El objetivo de la comunidad científica es llegar a utilizar órganos de animales para eliminar la espera que sufren miles de personas, en una época en que la donación humana es insuficiente.

Actualmente, los trasplantes de riñón y corazón de cerdo editados genéticamente han alcanzado resultados prometedores, con órganos que han funcionado hasta varios meses en personas vivas. Sin embargo, los pulmones plantean dificultades mayores: su membrana delicada se daña con facilidad, está expuesta a patógenos y cuenta con abundantes células inmunes que pueden complicar el proceso, además de enfrentarse a fenómenos como la resistencia vascular que exacerban la inflamación.

Referencia Pig-to-human lung xenotransplantation into a brain-dead recipient. Jianxing He et al. Nature Medicine (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41591-025-03861-x

Primer paso

Los investigadores asiáticos han reconocido que este experimento es solo el primer paso. Entre los retos pendientes se encuentran el trasplante doble de pulmones, desarrollar órganos con ediciones genéticas adicionales y perfeccionar los tratamientos para evitar el rechazo.

La comunidad científica internacional observa con prudencia estos avances: hay entusiasmo en los progresos, pero también cautela para no alimentar expectativas excesivas.

Mientras tanto, los logros en xenotrasplantes de riñón y corazón alimentan el optimismo de que, con paciencia y rigor, el campo de la xenotrasplantación podría revolucionar un día la medicina y acabar con el déficit de donantes que actualmente condena a miles de pacientes cada año.

Este primer trasplante de pulmón porcino en humano, aunque efímero, abre una puerta: la promesa de modificar la biología para salvar vidas parece estar cada vez más cerca, siempre que se continúe avanzando con ciencia rigurosa y cautela responsable.