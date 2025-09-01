La memoria perdida puede revertirse "sobrealimentando" algunas células

Al incrementar la dinámica de las mitocondrias, que funcionan como "centrales eléctricas" celulares, un equipo internacional de investigadores ha revertido la pérdida de memoria en ratones afectados con una enfermedad similar a la demencia.

Científicos del INSERM y la Universidad de Burdeos, en Francia, junto a la Universidad de Moncton, en Canadá, aseguran haber dado un paso decisivo en la comprensión y posible tratamiento de los síntomas cognitivos de las principales enfermedades neurodegenerativas: han demostrado que la disfunción mitocondrial no es solo una consecuencia de la enfermedad, sino que puede ser una causa directa de la pérdida de memoria, y han logrado revertir esos déficits en modelos animales.

La nueva investigación, publicada en la revista Nature Neuroscience, ubica a las mitocondrias como posible blanco terapéutico para patologías como el Alzheimer y la demencia frontotemporal. Vale recordar que las mitocondrias son organelos que generan la energía necesaria para el funcionamiento celular y son cruciales en el cerebro, que demanda altos niveles de ATP.

Disfunción mitocondrial y neurodegeneración

Se ha demostrado previamente que en Alzheimer y otras demencias la actividad de las mitocondrias se reduce antes de la muerte neuronal, pero hasta ahora no se sabía si las alteraciones eran causa o consecuencia de la enfermedad. Para resolver esta incógnita, los especialistas diseñaron el mitoDREADD-Gs, un receptor artificial dirigido a mitocondrias. El sensor aumenta el potencial de la membrana y el consumo de oxígeno, estimulando de forma controlada la función energética neuronal.

En el experimento realizado con roedores, el mitoDREADD-Gs activó proteínas dentro de las mitocondrias y estimuló otros compuestos, derivando en una mayor producción de ATP y en la restauración de la función sináptica, protegiendo a las neuronas de déficits inducidos por cannabinoides y otras sustancias.

De acuerdo a una nota de prensa, en los ratones tratados con cannabinoides la estimulación mitocondrial abolió los déficits en tareas de reconocimiento de objetos. Además, en algunos modelos de demencia se logró recuperar la exploración de objetos novedosos, igualando el rendimiento de animales enfermos al de ejemplares sanos. Estos resultados evidencian la causalidad entre disfunción mitocondrial y deterioro cognitivo.

Referencia Potentiation of mitochondrial function by mitoDREADD-Gs reverses pharmacological and neurodegenerative cognitive impairment in mice. Antonio C. Pagano Zottola et al. Nature Neuroscience (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41593-025-02032-y

Una estrategia con aplicaciones terapéuticas

Según los autores, se trata de la primera demostración en torno a que el fallo mitocondrial desencadena síntomas cognitivos. Los especialistas resaltan el valor de esta herramienta para desentrañar los mecanismos moleculares de la demencia, subrayando la necesidad de evaluar una estimulación continua para retrasar o prevenir la pérdida neuronal.

Aunque estos hallazgos son preliminares y en animales, abren la puerta a nuevas terapias farmacológicas y genéticas orientadas a las mitocondrias para tratar demencias. Los investigadores planean evaluar si la estimulación sostenida de mitoDREADD-Gs o herramientas equivalentes en humanos puede frenar la progresión de la enfermedad, analizando posteriormente la seguridad y especificidad de futuros fármacos.