Un biosensor de bajo coste detecta virus presentes en el aire en tiempo real

Científicos españoles han desarrollado un innovador biosensor capaz de detectar virus transmitidos por el aire en tiempo real y a bajo coste, sin necesidad de marcadores químicos ni procedimientos de laboratorio. Podría aplicarse para identificar bacterias en hospitales, escuelas o en el transporte público.

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y de la Universidad de Valencia (UV) han desarrollado un biosensor económico que puede desvelar la presencia de virus en el aire en el instante, sin necesidad de reactivos u otros elementos. Este dispositivo podría constituirse en una opción accesible para identificar amenazas para la salud humana en diferentes espacios públicos.

El estudio, publicado en la revista Talanta, presenta estos sensores resonantes LC creados en España, que registran variaciones en la frecuencia y la amplitud de la señal eléctrica cuando partículas virales atraviesan la zona sensible, en una condición que permite una lectura inmediata y continua.

Pruebas prometedoras y ventajas

Las pruebas realizadas muestran que la plataforma puede detectar bioaerosoles de forma directa y sin etiquetado químico, evitando los largos procesos de muestreo, cultivo y análisis que exigen las técnicas convencionales. Estos tests iniciales confirman la viabilidad del enfoque y sientan las bases para desarrollar mejoras en versiones posteriores, además de llevar adelante validaciones en escenarios reales.

La gran ventaja del nuevo dispositivo es su sencillez constructiva y su bajo coste, dos aspectos que multiplican las posibilidades de uso en centros de salud o en instituciones educativas, por ejemplo. El diseño emplea componentes electrónicos comunes y una unidad de lectura compacta, de acuerdo a una nota de prensa.

Al mismo tiempo, al prescindir de reactivos el sensor reduce tanto el coste operativo como la necesidad de logística especializada para el análisis de muestras. En consecuencia, se facilita su uso en contextos de movilidad, como en el caso del transporte público, o también en áreas agrícolas, zonas rurales o regiones alejadas de grandes centros urbanos.

Potencial y limitaciones

"Luego de la experiencia con el COVID-19, es fácil entender que determinar la presencia de patógenos en el aire es vital, ya que nos permite tomar medidas preventivas. Más allá del coronavirus, hay otros microorganismos con un alto impacto en la salud y la economía, como las superbacterias hospitalarias, gripe aviar y patógenos vegetales, lo que hace imprescindible el seguimiento de los ambientes interiores", afirmó en el comunicado el investigador David Giménez, uno de los autores del estudio.

Referencia LC biosensors (Bio-LC): new resonant sensors for direct detection of airborne viruses. Patricia Noguera et al. Talanta (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/j.talanta.2025.128192

Sin embargo, aún existen limitaciones a superar para considerar una implantación a gran escala: en las pruebas iniciales, los científicos lograron detectar M13, un virus seguro y manejable en laboratorio. Esto no puede equipararse todavía a identificar virus respiratorios humanos en entornos complejos, con múltiples fuentes de interferencia.

En ese sentido, para usos en vigilancia epidemiológica será necesario mejorar la selectividad para distinguir entre diferentes patógenos, determinar el límite de detección en condiciones ambientales variables y reducir la tasa de falsos positivos y falsos negativos, entre otros aspectos.