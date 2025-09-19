Crean un dron plegable de 112 gramos que cabe en un bolsillo y se despliega en el aire

Un diminuto dron oculto en un bolsillo puede desplegarse de inmediato y estabilizar su vuelo en el aire en segundos: podría ser especialmente útil para evaluar zonas de desastre sin exponer a seres humanos, en situaciones en las cuales un dron tradicional no tendría la capacidad de operar.

Un equipo de estudiantes del Advanced Vertical Flight Laboratory (AVFL), de la Universidad de Texas A&M, en Estados Unidos, ha presentado un micro vehículo aéreo (MAV) plegable que promete cambiar la idea de aquello que podemos llevar en un bolsillo: en este caso no se trata de un smartphone, sino de un dron con gran funcionalidad que inmediatamente puede volar al escapar de nuestras manos.

Los "secretos" técnicos

Según informa Interesting Engineering, el artefacto tiene un peso de apenas 112 gramos y un formato que se pliega de forma similar a algunos modelos de teléfonos inteligentes. Luego se lanza a mano y despliega sus brazos propulsores en vuelo, logrando estabilizarse en segundos.

La clave técnica se encuentra en un sistema de brazos plegables que permanecen bloqueados cuando el dron está guardado, y se extienden automáticamente al ser lanzado. El sistema incorpora sensores y un controlador de retroalimentación, capaz de detectar la orientación del aparato y corregirla en tiempo real.

Según los responsables del proyecto, el dron puede recuperarse incluso tras ser lanzado con giros extremos, demostrando capacidades de corrección tras rotaciones de hasta 2.500 grados por segundo, evidenciando una increíble robustez ante lanzamientos bruscos.

Modelado y aplicaciones

Detrás del comportamiento estable hay un esfuerzo de modelado avanzado: los estudiantes desarrollaron un modelo de seis grados de libertad (6DOF) y lo validaron con pruebas de vuelo y sistemas de captura de movimiento, según indica TechEBlog. Ese trabajo de modelado permitió ajustar el control y la respuesta de los motores, para que el dron reconozca rápidamente en qué orientación se encuentra y cómo actuar para establecer un vuelo estable.

Demostración del funcionamiento del dron plegable. Créditos: Moble Benedict / YouTube.

Las aplicaciones van desde misiones de búsqueda y rescate hasta usos civiles y militares. Por su tamaño y despliegue ultrarrápido, los investigadores imaginan que los socorristas podrían llevar varios de estos drones en el cinturón y lanzarlos para evaluar zonas peligrosas o localizar sobrevivientes, sin exponer a equipos humanos.

También serían útiles para inspecciones rápidas en techos, zonas industriales o situaciones donde un dron tradicional no sería práctico. Sin embargo, los especialistas advierten que para que este prototipo se convierta en un producto comercial se debe avanzar en aspectos como su autonomía, regulación legal y resistencia a condiciones ambientales adversas.