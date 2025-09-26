El 80 % de los sistemas que sustentan la vida sobre la Tierra ya están en riesgo

Siete de los nueve límites planetarios ya han sido violados, según un nuevo informe científico. La acidificación de los océanos se suma este año a la zona de peligro: solo el agotamiento de la capa de ozono y la carga de aerosoles se ubican por el momento dentro de límites seguros. ¿Ya no hay retorno para la crisis climática global?

Los signos vitales de nuestro planeta están en rojo, como si se tratara de un enfermo en grave estado en una habitación de hospital: hemos traspasado 7 de los 9 límites planetarios, según el informe Planetary Health Check 2025 del Laboratorio de Ciencias de Límites Planetarios del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), en Alemania. El mensaje es claro: tenemos que actuar ahora si queremos evitar que la Tierra ingrese en un colapso ambiental sin vuelta atrás.

El impacto en los océanos

La evaluación presenta un panorama inquietante: solo quedan dentro de la “zona segura” la capa de ozono estratosférica y la carga atmosférica de aerosoles. El dato clave de 2025 es la inclusión de la acidificación oceánica como la séptima frontera transgredida. Según los científicos, la acidificación ha cruzado umbrales considerados seguros para numerosos organismos marinos, con efectos ya observables en arrecifes de coral, especies árticas y pequeños moluscos.

Al respecto de esas especies, el daño apreciado en las conchas presagia efectos en cascada para las cadenas tróficas oceánicas, afectando también a la pesca. Desde el inicio de la era industrial, la superficie oceánica ha disminuido su pH en alrededor de 0,1 unidades, una cifra que representa un incremento de acidez entre un 30 y un 40 %.

Además de la acidificación del océano, las otras fronteras ya sobrepasadas incluyen el cambio climático, la integridad de la biosfera, el cambio en el uso del suelo, las variantes en los recursos hídricos, las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos (principalmente nitrógeno y fósforo) y la introducción de sustancias químicas y materiales creados por la actividad humana en el ambiente, cuyos efectos todavía no están plenamente regulados ni comprendidos.

Referencia Planetary Boundaries Science (PBScience), 2025: Planetary Health Check 2025. Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam, Alemania.

Queda muy poco tiempo: ¿hay voluntad política y empresarial?

Los investigadores subrayan que muchas de estas fronteras muestran tendencias de empeoramiento, no de estabilización. Esto significa que la resiliencia del sistema Tierra se debilita y hay señales tempranas de puntos de no retorno en varios subsistemas, según una nota de prensa. Los autores del informe insisten en que permanecer dentro de los límites planetarios no es una meta técnica abstracta, sino una condición práctica para garantizar seguridad alimentaria, agua potable, estabilidad climática y, en última instancia, la continuidad de la vida humana sobre la Tierra.

De acuerdo al informe, volver a la “zona segura” requiere cambios rápidos y coordinados: reducción drástica de emisiones contaminantes, restauración de ecosistemas, regulación más estricta de sustancias químicas y políticas agrarias que reduzcan la pérdida de biodiversidad y la huella de nitrógeno y fósforo. Además, los expertos piden la puesta en marcha de mecanismos internacionales vinculantes, que integren la ciencia de los límites planetarios en decisiones de desarrollo y financiamiento.