Las neuronas pueden comunicarse a través de una red oculta de nanotubos

Una red de “nanotubos dendríticos” funciona como canal alternativo en la comunicación entre neuronas: son puentes finísimos que sincronizan calcio y comparten moléculas entre dendritas. Este tejido invisible añade una capa de conectividad y podría jugar un papel temprano en la expansión del Alzheimer.

Durante décadas se pensó que la conversación entre neuronas ocurría casi en exclusiva en las sinapsis, esos puntos de contacto donde pasan señales químicas y eléctricas. Sin embargo, un nuevo estudio describe unas prolongaciones finísimas de las dendritas que se enlazan entre sí formando “nanotubos dendríticos” (DNTs) capaces de llevar señales y materiales: amplían el mapa de rutas por las que se coordina el cerebro más allá de las sinapsis clásicas.

Estos nanotubos dendríticos son filopodios largos y delgados que conectan directamente dendrita con dendrita: se apoyan en un armazón de actina y se observaron con microscopía de super‑resolución y electrónica, tanto en tejido de ratón como humano, donde además se comprobó con análisis apoyado en aprendizaje automático (IA) que su forma no coincide con la de las espinas sinápticas.

Canal alternativo

En cultivo se los vio formarse de manera dinámica y, lo más llamativo, conducir señales de calcio a larga distancia y transportar pequeñas moléculas entre neuronas, es decir, actuar como un canal alternativo de comunicación que corre en paralelo a la transmisión sináptica.

Estos conductos se comportan de manera distinta a los “tunneling nanotubes” (TNTs) descritos en otros contextos celulares, porque sus extremos aparecen cerrados y, aun así, consiguen transferir calcio y compuestos pequeños entre dendritas, lo que evita confundirlos con túneles abiertos de célula a célula.

Clave para el Alzheimer

El trabajo fue más allá de la anatomía y probó una idea clave para la enfermedad de Alzheimer: si se inyecta en una neurona un péptido de amiloide‑β humano, esos nanotubos facilitan que el material se esparza hacia las neuronas vecinas, y cuando se bloquea su formación, la propagación cae.

Eso indica que estos puentes son una vía efectiva de transferencia patológica porque diseminan una carga patogénica entre células nerviosas. Son un mecanismo potencial de expansión temprana de la patología en el tejido cerebral, algo coherente con la idea de que estos puentes no solo acompañan al proceso, sino que ayudan a dirigirlo y a explicar por qué algunas poblaciones neuronales resultan vulnerables antes que otras.

Aún queda por delimitar cuán extendidos están estos nanotubos en cerebros sanos a lo largo de la vida, qué señales regulan su aparición y desaparición, y cómo modularlos sin interferir con sus posibles funciones beneficiosas, preguntas abiertas que serán las próximas fronteras de esta investigación.