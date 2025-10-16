Hito científico: crean un “marcapasos cerebral” que silencia la tartamudez severa

Un dispositivo similar a un marcapasos cardíaco, pero diseñado para el cerebro, ha logrado por primera vez reducir de forma sostenida una tartamudez de toda una vida. Emite leves impulsos eléctricos en el tálamo para modular las redes neuronales del habla y tratar los casos más resistentes a las terapias.

Por primera vez, un equipo de científicos en Alemania ha utilizado con éxito la estimulación cerebral profunda (ECP), una técnica consolidada para trastornos del movimiento como el Párkinson, con la intención específica de tratar la tartamudez persistente, una condición que tiene profundas raíces en la neurobiología del cerebro.

ECP funciona de una manera intuitiva. Para entenderla, podemos imaginarla como una especie de marcapasos cerebral . Así como el dispositivo cardíaco envía impulsos eléctricos para regular un ritmo anómalo, este implante emite señales controladas para modular y 'resintonizar' la actividad de las redes neuronales que, en las personas con tartamudez, se comunican de forma disfuncional. El electrodo se implantó en una región del cerebro que es crucial para la producción fluida del lenguaje.

Desafío superado

Los resultados, publicados en la revista Journal of Fluency Disorders, ofrecen una nueva esperanza a las personas que no han mejorado con las terapias convencionales.

El protagonista de este avance es un joven alemán de 24 años, cuya vida había estado marcada por una tartamudez muy severa desde la infancia. A pesar de haber probado numerosas terapias a lo largo de más de 20 años —desde técnicas de modificación del habla hasta dispositivos de retroalimentación auditiva—, ninguna le había proporcionado un alivio duradero o satisfactorio.

Su caso representaba un desafío clínico y una carga significativa en su calidad de vida, lo que lo llevó a buscar una opción innovadora.

Neurocirugía y estimulación

La respuesta llegó en forma de un procedimiento neuroquirúrgico que implantó un electrodo en una región específica de su cerebro: el núcleo intermedio ventral del tálamo izquierdo (VIM). Esta área es un nodo crucial en los circuitos cerebrales que conectan la corteza, los ganglios basales y el cerebelo, redes que se sabe que son disfuncionales en personas con tartamudez.

Lo que siguió a la cirugía fue un meticuloso protocolo de estimulación de dos años, diseñado para probar de manera rigurosa la eficacia del tratamiento. Tanto el paciente como los examinadores desconocían los parámetros de estimulación en cada fase, lo que permitió descartar un posible efecto placebo.

Durante este tiempo, los investigadores ajustaron la frecuencia y la amplitud de los impulsos eléctricos enviados por el dispositivo, similar a un "marcapasos cerebrales", mientras monitorizaban de cerca la fluidez de la conversación del paciente.

Mejor vida

Los resultados fueron notables y sostenidos. De media, la frecuencia de las sílabas tartamudeadas por el joven se redujo en un 46% después de la operación, llegando a una disminución máxima del 62% con los parámetros de estimulación óptimas. La severidad general de su tartamudez, evaluada con herramientas estandarizadas, bajó un 29% de promedio y hasta un 39% en los mejores momentos.

Quizás lo más importante es que la percepción del propio paciente sobre su experiencia y calidad de vida mejoró en un 38%, pasando de calificar su tartamudez como "muy severa" a niveles de "moderada" e incluso "leve" en algunos periodos.

Más allá de la mejora clínica, el estudio demostró una clara relación biológica entre la estimulación y la fluidez. La frecuencia de la tartamudez disminuía a medida que aumentaba la frecuencia de la estimulación eléctrica, un efecto que se hacía evidente por encima de los 26 Hz.

Modulación neuronal

Este hallazgo confirmó que los cambios no se debían a la sugestión, sino a una modulación real de la actividad neuronal. Curiosamente, el efecto no era inmediato; los cambios en el habla tardaron varias semanas en manifestarse tras un ajuste en la estimulación, con un tiempo medio estimado de 80 días para alcanzar el máximo beneficio.

Esto sugiere que la ECP no suprime directamente la tartamudez, sino que induce una reorganización lenta y plástica en las redes cerebrales del habla. Esta "neuromodulación" a largo plazo podría explicar por qué el paciente seguía mostrando mejoras incluso durante los períodos en que el estimulador se apagaba temporalmente.

Impacto clínico

Este caso pionero representa un cambio de paradigma, consolidando la tartamudez como un trastorno cerebral tratable mediante neuromodulación y abriendo una nueva vía de investigación para los casos más graves y refractarios.

Aunque los propios autores advierten que es necesario realizar estudios más amplios para confirmar la seguridad y eficacia del procedimiento en una población mayor, este primer paso exitoso sugiere que la estimulación cerebral profunda podría convertirse en una valiosa herramienta terapéutica, potencialmente combinada con terapias conductuales, para mejorar la vida de las personas con tartamudez severa.