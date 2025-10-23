La ciencia europea se rebela: 2.000 expertos exigen firmeza climática a la UE

Ante la cumbre europea que se celebra hoy en Bruselas, más de 2.000 científicos, entre los que figuran más de un centenar de españoles, piden a los dirigentes no ceder ante las presiones que buscan retrasar o suavizar los compromisos climáticos. Consideran que alcanzar la neutralidad climática no solo es una obligación ante el avance de la crisis del clima, sino también la mejor oportunidad económica para Europa.

El informe del Consejo Asesor Científico Europeo sobre Cambio Climático ha propuesto una reducción interna de entre el 90% y el 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040, tomando como referencia los niveles de 1990, así como que parte de esta reducción debería compensarse con certificados climáticos reconocidos internacionalmente.

La propuesta del Consejo Asesor aún requiere la aprobación de los Estados miembros de la UE y del Parlamento Europeo, y los jefes de Estado y de gobierno de la UE planean debatirla en la reunión en Bruselas que se celebra hoy jueves.

“Ante la cumbre de la UE, instamos a los responsables políticos a que se adhieran a la ciencia y al Acuerdo Climático de París”, escriben más de 2.000 científicos de toda Europa, entre ellos 136 españoles, en una carta abierta a los dirigentes participantes en la cumbre.

Resistir a las presiones

Los científicos advierten en su carta sobre las "resistencias políticas e industriales" internas que pretenden suavizar el objetivo climático, especialmente mediante propuestas de compensaciones internacionales o remociones externas, y rechazan estas “flexibilidades”, considerándolas poco creíbles y peligrosas.

Según los estudios citados por los científicos en su carta, las compensaciones de carbono suelen estar sobrevaloradas y no resultan creíbles como solución real. El camino, insisten, debe basarse en recortes domésticos estrictos y verificables.

Consideran que las presiones industriales y campañas de desinformación están desviando el debate de la evidencia científica y del cumplimiento real de los compromisos climáticos.

Necesidad y oportunidad

La carta destaca asimismo que alcanzar la neutralidad climática no solo es una obligación ante el avance de la crisis del clima, sino también la mejor oportunidad económica para Europa.

Los expertos advierten que el debate político se ha ido alejando de la evidencia científica, especialmente ahora que la Unión Europea revisa la Ley del Clima y fija el objetivo para 2040. Europa debe mantener el rumbo trazado por el Acuerdo de París y no ceder ante presiones que busquen retrasar o suavizar los compromisos climáticos, enfatizan los científicos.

El objetivo propuesto de reducción de gases de efecto invernadero es esencial, dicen, para asegurar la neutralidad climática en 2050. Y añaden: no se trata de un número elegido al azar, sino de un consenso científico que marca el mínimo necesario para mantener a Europa en la senda del Acuerdo de París.

Los científicos recuerdan que el calentamiento global ya supera los 1,3 ºC respecto a la era preindustrial y que, en 2024, se ha llegado a picos de 1,5 ºC. El impacto cada vez más extremo del clima afecta especialmente a comunidades vulnerables que apenas han contribuido al problema, mientras la economía, la salud y la biodiversidad europea sufren daños progresivos.

Científicos españoles firmantes de la carta Dra. Carmen Acedo, Universidad de León, León, España

Dra. Patricia Adame, España

Dr. Eduardo Aguilera, España

Agustí Agut Escrig, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España

Dra. M. Remedios Alarcón Víllora, España

Prof. Julio Manuel Alcántara, Universidad de Jaén, España

Dra. Estrella Alfaro Saiz, Universidad de León, España

Carlos Alonso Álvarez, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), Madrid, España

Rocío Alonso del Amo, CIEMAT, Madrid, España

Dr. Antonio Alonso Mielgo, Universidad Pablo de Olavide, España

Dra. Inés Álvarez, Real Jardín Botánico (CSIC), Madrid, España

Prof. Pedro Álvarez-Álvarez, Universidad de Oviedo, España

Prof. Ibone Ametzaga Arregi, Universidad del País Vasco

Dr. Enrique Andivia, Universidad Complutense de Madrid, España

Marc Anton Recasens, Instituto Catalán de Ornitología (ICO), Barcelona, España

Pedro Aragón, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid, España

Dr. Sergio Aranda-Barranco, Universidad de Granada, España

Prof. Salvador Arenas-Castro, Universidad de Córdoba, España

Doctora Marta Arroyo, Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) - CSIC, España

Dr. Tristan RM Bakx, Centro de Investigación en Ecología y Aplicaciones Forestales (CREAF), Barcelona, España

Dra. Lola Balaguer-Núñez, Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC-ICCUB), España

Dr. Juan Antonio Balbuena, Universidad de Valencia, España

Prof. Miguel Bastos Araújo, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), España

Alessandra Bateman-Neubert, Universidad Autónoma de Barcelona, España

Dr. Juan Bautista Climent Oliver, Universitat de València

Dra. Susana Bautista, Universidad de Alicante, España

Dra. Raquel Benavides, Universidad Politécnica de Madrid, España

Dra. Ana Benítez López, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), España

Petra Benyei, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España

Dra. Elisa Berdalet, Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC), España

Dra. María Bernechea, Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), CSIC-Universidad de Zaragoza

Dr. Alberto Bernués, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), España

Dr. Juan A. Blanco, Universidad Pública de Navarra, España

Dr. Dani Boix, Universidad de Girona, España

Prof. Pere Brunet, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España

Marc Busuldu Tris, Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), España

Dr. Joan Cáliz, CEAB-CSIC, España

Dr. David Canal, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), España

Dr. Jofre Carnicer, Universidad de Barcelona, España

Dra. Violeta Carrasco, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), España

Prof. Jordi Catalán, CSIC CREAF, España

Dra. Rosa M. Chefaoui, Universidad Rey Juan Carlos (IICG-URJC), España

Dra. Laura Concostrina-Zubiri, Universidad de Cantabria, España

Prof. Jordi Cortina-Segarra, Universidad de Alicante, España

Mariana Couto, M.Sc., España

Dra. Raquel de Rivas, PhD, Universidad de Valencia, España

Lucía De Stefano, Universidad Complutense de Madrid, España

Dr. Joris de Vente, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España

Dr. Rubén Díaz Sierra, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España

Prof. Mario Díaz, Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, España

Dr. Emilio Díaz-Varela, Universidad de Santiago de Compostela, España

Prof. Pim Edelaar, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

Rafel Escribano, Universidad Autónoma de Barcelona, España

Dr. Marcial Escudero, Universidad de Sevilla, España

Dra. Laura Estévez Moreno, Universidad de Zaragoza, España

Dr. María Felipe-Lucía, Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC, Jaca (Huesca), España

Dr. Marcos Fernández-Martínez, Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Cataluña, España

Máximo Florín, Sección de Humedales, Centro Regional de Estudios del Agua, Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real, España)

Dr. José Luis Gabriel, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), España

Dr. Pablo García Palacios, Instituto de Ciencias Agrarias - CSIC, España

Prof. Dr. Emili García-Berthou, Universidad de Girona, Cataluña, España

Dra. Graciela Gil-Romera, Instituto Pirenaico de Ecología, España

Dra. Marta Goberna, Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias - CSIC, España

Dra. Pilar Gómez-Ramírez, Universidad de Murcia, España

Dr. Luis González Candelas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España

Dr. Moisés Guardiola, Universidad Autónoma de Barcelona, España

Prof. Laura Guerrero-Latorre, Universidad de Girona, España

Prof. Adjunta Dra. Alba Gutiérrez Girón, PhD, Universidad Complutense, España

Prof. Dra. Gloria Guzmán Casado, Universidad Pablo de Olavide, España

Dra. Eva Hernández Plaza, Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias - CSIC, España

Dra. Nuria Hernández-Mora, Universidad Complutense de Madrid y Fundación Nueva Cultura del Agua, España

Dra. Ximena Herrera Álvarez, Universidad Pública de Navarra, España

Prof. Joaquín Hortal, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid, España

Dr. Carles Ibáñez, EURECAT - Centro Tecnológico de Cataluña, España

Prof. José Ignacio Querejeta, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC), Murcia, España

Irene Julin-Posada, Instituto Pirenaico de Ecología, España

Dr. José LJ Ledesma, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), España

Dr. Carlos Lara Romero, Universidad Rey Juan Carlos (IICG.URJC), España

Dr. Miguel López Munguira, Universidad Autónoma de Madrid, España

Ing. Fernando López Santoveña, IATA-CSIC, España

Yudi M. Lozano, Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), España

Dra. Annie Machordom, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), CSIC, España

Dr. Manuel J. Macía, Universidad Autónoma de Madrid, España

Esteban Manrique Reol, Real Jardín Botánico - CSIC, Madrid, España

Prof. Sara Marañón-Jiménez, Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Barcelona, España

Dr. Arnald Marcer, CREAF, Universidad Autónoma de Barcelona, Cataluña, España

Dr. Antoni Margalida, Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), Jaca, España

Dr. Francisco Martín Azcárate, Universidad Autónoma de Madrid, España

Dr. Carlos A. Martín, Universidad Complutense de Madrid, España

Dr. Javier Martínez-López, Universidad de Granada, España

Dr. Carlos Martínez-Núñez, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), España

Dr. Felipe Martínez-Pastor, Universidad de León, León, España

Prof. Jordi Martínez-Vilalta, Universitat Autònoma Barcelona y CREAF, España

Dr. Joan Masó, CREAF, Campus UAB, Barcelona, España

Dr. Jordi Massagué, IDAEA-CSIC, España

Dr. Miguel G. Matías, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), España

Prof. Dra. Olga Mayoral García-Berlanga, Universidad de Valencia

Dra. Irene Mendoza, Universidad de Sevilla, España

Dr. Rubén Milla, Universidad Rey Juan Carlos, España

Lucia Millan, M.Sc., CSIC - Institut de Ciències del Mar, España

Dr. Romain Minebois, Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), España

Dra. B. Karina Montero, Universidad de Oviedo, España

Dr. Zebensui Morales-Reyes, Universidad de La Laguna, España

Estefanía Muñoz, CREAF, Barcelona

Dr. Jesús Muñoz, Real Jardín Botánico, Madrid (CSIC), España

Dr. Sven Mutke, retirado, Instituto de Ciencias Forestales, CSIC, España

Dr. José A Navarro Cano, España

Prof. Gonzalo Nieto Feliner, Real Jardín Botánico (RJB-CSIC), España

Prof. María-Teresa Paramio, Universitat Autònoma de Barcelona

Dra. Gema Parra, Universidad de Jaén, España

Dr. Unai Pascual, Centro Vasco para el Cambio Climático, Leioa, Bizkaia, España

Dr. José Matías Peñas Castejón, Universidad de Murcia, España

Dr. David Peris Navarro, Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, España

Dr. Cristian Pérez-Granados, Centro de Ciencia y Tecnología Forestales de Cataluña (CTFC), Solsona, España

Prof. Francisco I. Pugnaire, Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC, Almería, España

Prof. David Pulido-Velázquez, Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC)

Prof. Dr. Xavier Querol, IDAEA-CSIC, España

Dr. Celestino Quintela-Sabarís, Universidad de Vigo, España

Dra. Gabriela Quiroga, España

Dr. Álvaro Ramírez García, Universidad Complutense de Madrid, España

Dr. Ernesto Recuero, Universidad Rey Juan Carlos, España

Jaume Reñé, España

Dra. Natalia Revilla-Martín, Centro de Ciencia y Tecnología Forestales de Cataluña, España

Prof. Pedro J. Rey, Universidad de Jaén, España

Dr. Marc Riera Domínguez, Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Cataluña, España

Dr. Francisco Robledano-Aymerich, Universidad de Murcia, España

Dra. Alexandra Rodríguez, Misión Biológica de Galicia-CSIC, España

Daniel Rozua, PhD, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España

Prof. Dr. Santi Sabaté, CREAF-UB, Universidad de Barcelona

Prof. Dr. Sergio Salazar-Galán, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España

Dra. Rut Sánchez de Dios, Universidad Complutense de Madrid, España

Dra. Inés Sánchez Donoso, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), España

Dra. Andrea Sánchez Meseguer, Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid, España

Dr. Andrea Santangeli, IMEDEA-UIB-CSIC, Esporles, España

Dr. Rainer Schödel, Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC), Granada, España

Dra. Alicia Tenza Peral, Universidad de Zaragoza, España



Oportunidad para la innovación

Las inversiones en descarbonización representan una oportunidad para la innovación, la creación de empleo y la mejora de la competitividad europea, en plena transición global hacia energías limpias y tecnologías sostenibles. Mantener el ritmo y la ambición es fundamental para que Europa conserve su liderazgo internacional, especialmente en escenarios como la COP30 de Belém, señala la carta.

Si se cumplen estos objetivos, se podrían ahorrar más de 850.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles, generar más de dos millones de empleos en sectores limpios, reducir el gasto energético doméstico hasta en dos tercios y disminuir la dependencia de regímenes autoritarios al reforzar la autonomía europea. Los científicos también alertan del deterioro de los sumideros naturales de carbono, como bosques y humedales, y reclaman su protección activa para que la reducción de emisiones sea efectiva.

Peor no hacer nada

El coste de no actuar sería trágico: solo en 2024, las muertes prematuras asociadas al clima en la Unión Europea alcanzaron las 62.700 personas, mientras los eventos extremos siguen provocando sufrimiento humano y pérdidas materiales. Los cálculos muestran que los esfuerzos adicionales para lograr estos objetivos apenas representan el 1,5% del PIB europeo, con enormes ganancias a largo plazo en resiliencia y prosperidad.

Finalmente, la carta concluye que la trayectoria científica hacia la neutralidad climática es compatible con el bienestar social y la prosperidad tecnológica. Lamenta que las negociaciones políticas estén dominadas por intereses de corto plazo y falsas percepciones. Y piden sostener una ambición climática elevada para garantizar el futuro económico, social y ambiental de Europa. (Esta información se ha actualizado con la lista completa de científicos españoles firmantes de la carta).