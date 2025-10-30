La naturaleza supera a la ficción: los gusanos planos pueden invertir su cuerpo y desarrollar dos cabezas

El gusano plano es una diminuta criatura realmente sorprendente: la cabeza le vuelve a crecer si la pierde y puede dividirse y convertirse en dos gusanos sanos separados. Ahora, los científicos han descubierto algo aún más extraño: en estos invertebrados pueden crecer dos cabezas, una normal y otra orientada hacia atrás, donde debería estar su cola. De esta manera, pueden invertir permanentemente el eje de su cuerpo, sin ningún efecto perjudicial notable.

Investigadores de la Universidad de Varsovia, en Polonia, han documentado por primera vez la aparición espontánea de gusanos planos con dos cabezas, una de ellas orientada hacia la parte posterior del cuerpo, que llegan incluso a invertir permanentemente el eje cabeza-cola de su cuerpo. El fenómeno fue observado accidentalmente en cultivos del diminuto Stenostomum brevipharyngium: los hallazgos se desarrollan en un nuevo estudio, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B.

Dos cabezas y cuerpo invertido

Durante tareas rutinarias de mantenimiento de laboratorio, Katarzyna Tratkiewicz y Ludwik Gąsiorowski, autores del estudio, detectaron ejemplares que presentaban, en el extremo posterior, una estructura semejante a una cabeza funcional. Tras aplicar marcadores químicos y observar la anatomía bajo microscopio, confirmaron que aquello semejante a un “trasplante” de cabeza no era una malformación puntual, sino un órgano con rasgos propios de cabeza.

Según informa Phys.org, con el objetivo de comprender la estabilidad y las consecuencias de esta inversión del eje corporal habitual, los científicos dividieron a los gusanos en tres fragmentos y siguieron su regeneración. El resultado fue increíble: la sección central, que presentaba la cabeza invertida, no regeneró otra cabeza en su extremo abierto. En su lugar, volvió a formar una cola. En consecuencia, el animal fue capaz de reorganizar de forma estable su nueva configuración, sobreviviendo y reproduciéndose sin efectos visibles adversos.

Nuevas preguntas y aplicaciones concretas

Los investigadores descartan que la anomalía sea el resultado de una mutación genética hereditaria: los descendientes de los gusanos con doble cabeza e inversión corporal se formaron normales y de acuerdo a lo esperado para la especie, sugiriendo que la causa es un error del desarrollo o un disparador ambiental que actúa sobre la sorprendente plasticidad regenerativa de estos invertebrados.

Referencia Spontaneous ectopic head formation enables reversal of the body axis polarity in microscopic flatworms. Katarzyna Tratkiewicz and Ludwik Gąsiorowski. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2025). DOI:https://doi.org/10.1098/rspb.2025.1941

Los especialistas creen que la presencia de células madre pluripotentes y a un marco de desarrollo flexible, que permite incluso la inversión del eje corporal, podrían ser los responsables del fenómeno observado. Sin embargo, el hallazgo abre nuevas preguntas sobre si es posible identificar este tipo de comportamientos en otras especies.

Por último, la plasticidad y capacidad regenerativa de este pequeño gusano podría tener implicaciones importantes en biología del desarrollo y en medicina regenerativa, permitiendo descubrir cómo las señales celulares y los programas moleculares pueden reconfigurar la orientación y la identidad de tejidos y órganos completos.