La inacción climática se cobra millones de vidas cada año

El calentamiento global es mucho más que un problema ambiental: cada año se cobra más vidas humanas y erosiona la economía del planeta. Un nuevo informe global exige a los gobiernos y organismos con poder de decisión incrementar la velocidad y la intensidad de los cambios necesarios para alcanzar un mundo más sostenible.

El último informe del Lancet Countdown, elaborado por distintas instituciones junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), muestra un panorama en el cual el retraso en abandonar los combustibles fósiles y en preparar a los sistemas de salud para la nueva realidad climática está arrojando consecuencias graves para la vida de las personas, como así también para la economía que la sustenta.

Más muertes y fuerte impacto en los grupos vulnerables

Entre los hallazgos más alarmantes, el informe registra un aumento del 23 % en la tasa de mortalidad por calor desde la década de 1990, situando las muertes relacionadas con la alta temperatura en un promedio de 546.000 personas al año. Además, en 2024 en promedio cada persona en el planeta estuvo expuesta a 16 días de calor peligroso o extremo, debido a condiciones atribuibles al cambio climático de raíz antropogénica.

En tanto, los grupos vulnerables como bebés y ancianos afrontaron más de 20 días de olas de calor al año, un incremento de cuatro veces con respecto a la situación que se vivía veinte años atrás. Estos efectos se combinan con sequías y otros fenómenos, que en 2023 dejaron a 124 millones de personas en inseguridad alimentaria severa o moderada, de acuerdo a una nota de prensa.

La economía también se destruye

Por otro lado, el impacto económico del calentamiento global no se queda atrás: la pérdida de horas laborales por exposición al calor alcanzó las 640.000 millones de horas en 2024, con pérdidas de productividad estimadas en 1,09 billones de dólares. Además, los costes asociados a muertes por calor en adultos mayores se ubicaron en alrededor de 261.000 millones de dólares.

El informe también destaca que los subsidios a los combustibles fósiles siguen superando claramente a la financiación climática o a los fondos destinados para la modificación del sistema energético hacia una matriz más sostenible, con 956.000 millones de dólares en subvenciones netas a los combustibles fósiles en 2023. Según los especialistas, esta dinámica se constituye en una de las barreras principales para reducir emisiones y proteger la salud humana.

Un tema de decisión y acción

Sin embargo, no todo es negativo: el análisis también marca puntos y esfuerzos positivos. Entre 2010 y 2022, la reducción de la contaminación atmosférica por carbón evitó unas 160.000 muertes prematuras al año. En el mismo sentido, la expansión de las energías renovables está creando millones de empleos y la formación en sostenibilidad y salud avanza en facultades médicas de todo el planeta.

Referencia The 2025 report of the Lancet Countdown on health and climate change. Marina Romanello et al. The Lancet (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)01919-1

El problema, quizás, es que falta pisar un poco más el acelerador: para los investigadores, la transición energética y cambios en los sistemas alimentarios podrían “salvar millones de vidas anualmente”, si se aceleran e intensifican. En consecuencia, el informe solicita a los gobiernos colocar la salud en el centro de la acción climática: esto implica adaptar los sistemas sanitarios, reorientar subsidios y acelerar la eliminación progresiva del carbón y otros combustibles fósiles.

Aunque cada fracción de grado de calentamiento global se traduce en vidas perdidas y medios de subsistencia más precarios, también existen soluciones ya probadas que amplían beneficios para la salud y la economía. Sin embargo, las mismas requieren decisiones urgentes y acciones concretas por parte de quienes tienen a su cargo la creación, el desarrollo y la gestión de las políticas ambientales, energéticas, sociales y en el ámbito de la salud.