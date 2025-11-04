Un nuevo y potente antibiótico sería capaz de eliminar las superbacterias más resistentes

En unos momentos en que la resistencia a los antibióticos amenaza con dejar a la medicina sin defensas, se ha descubierto una nueva molécula capaz de derrotar a las superbacterias más resistentes: estaba oculta en el proceso natural de producción bacteriana.

Un equipo internacional de científicos acaba de descubrir un nuevo antibiótico que podría cambiar la forma en que enfrentamos las infecciones resistentes. El trabajo se inició estudiando una bacteria del suelo, Streptomyces coelicolor, famosa por producir metilenomicina A, un antibiótico conocido desde 1965. Esta bacteria utiliza una serie de pasos enzimáticos para fabricar la metilenomicina, y los investigadores querían entender cómo funciona esta cadena de producción.

Al analizar cada fase, detectaron varios compuestos intermedios, es decir, moléculas que la bacteria produce durante el proceso, pero que normalmente no llegan a ser el producto final. Uno de estos compuestos, llamado premethylenomycin C lactona, fue el que más les sorprendió. Cuando lo probaron frente a bacterias gram-positivas muy resistentes, como Staphylococcus aureus (causante de infecciones graves en piel y sangre) y Enterococcus faecium (responsable de infecciones hospitalarias difíciles de tratar), vieron que era hasta 100 veces más potente que el antibiótico tradicional.

Potencia demoledora

Con este nuevo compuesto, basta una dosis diminuta, de apenas 1 microgramo por mililitro, para eliminar cepas de bacterias resistentes. En comparación, la metilenomicina A necesita 256 veces más cantidad para conseguir el mismo efecto. Incluso superó a la vancomicina, uno de los fármacos más usados cuando los demás antibióticos fallan en hospitales.

Este hallazgo desafía la idea de que la evolución “optimiza” sólo el producto final y que las moléculas intermedias son menos útiles. En realidad, los pasos intermedios pueden albergar fármacos mucho más poderosos que el resultado final del proceso. Por eso, los expertos creen que estudiar cuidadosamente estas vías de fabricación de las bacterias podría revelar nuevas armas contra las bacterias que hoy desafían a la medicina.

Además, este antibiótico tiene una estructura relativamente simple, lo que ayudaría a fabricarlo de manera industrial y a realizar variaciones químicas para hacerlo aún más efectivo. El mecanismo por el que actúa el premethylenomycin C lactona todavía se está estudiando, pero todo indica que es diferente al de los antibióticos clásicos, por lo que las bacterias tienen más dificultades para desarrollar resistencia.

Lucha contra las superbacterias

Este nuevo antibiótico podría convertirse en una herramienta fundamental en la lucha global contra las “superbacterias”. Las estimaciones más recientes del Global Research on Antimicrobial Resistance (GRAM) Project, publicadas por Wellcome Trust y la revista The Lancet en septiembre de 2024, indican que entre 2025 y 2050 podrían producirse hasta 39 millones de muertes directamente atribuibles a la resistencia bacteriana; esto supone tres muertes cada minuto en todo el planeta. En la actualidad, más de 1,27 millones de personas mueren cada año por infecciones que ya no responden a los antibióticos convencionales, sumando casi cinco millones cuando se consideran las muertes donde esta resistencia fue un factor contribuyente.

Este fenómeno no solo complica el tratamiento de infecciones comunes, sino que también pone en riesgo procedimientos médicos rutinarios y tratamientos avanzados que dependen de la eficacia de los antibióticos, como trasplantes, quimioterapia y cirugías.

Sin embargo, el proceso para que un medicamento llegue del laboratorio al paciente es largo: distintos análisis del sector y estudios regulatorios estiman que desarrollar y comercializar un nuevo antibiótico requiere entre 10 y 15 años, desde la investigación inicial hasta la aprobación por organismos como la FDA.

Incluso con vías aceleradas, el plazo medio sigue siendo superior a diez años para los fármacos contra enfermedades infecciosas, por las estrictas exigencias de seguridad y eficacia.