Cerebro y mercados se hunden y resisten igual

Un parámetro estadístico predice las crisis tanto en personas como en entornos financieros y puede aplicarse a tratamientos médicos personalizados y a conseguir menor vulnerabilidad en la bolsa.

Un estudio revela que el cerebro y los mercados bursátiles siguen las mismas reglas en tiempos de crisis. Esta sorprendente coincidencia entre sistemas tan distintos es fruto de las leyes profundas de la física y la matemática de redes, según los resultados que se publican en PNAS.

En el cerebro humano, la consciencia florece sobre el frágil equilibrio de la criticalidad: es como caminar por una cuerda floja, logrando máxima flexibilidad y respuesta ante lo inesperado. Los mercados financieros, en una especie de coreografía paralela, gestionan inversiones y precios buscando mantener ese mismo equilibrio dinámico. Ambos sistemas, diseñados para adaptarse al cambio y sobrevivir a la incertidumbre, parecen latir al ritmo de una misma partitura.

Datos clave de esta investigación Descubrimiento : El cerebro y los mercados bursátiles siguen las mismas reglas ante crisis y recuperación.

: El cerebro y los mercados bursátiles siguen las mismas reglas ante crisis y recuperación. Indicador : La curtosis de las señales internas permite anticipar colapsos explosivos y recuperación lenta.

: La curtosis de las señales internas permite anticipar colapsos explosivos y recuperación lenta. Validación : Analiza registros de EEG bajo anestesia y datos de 39 bolsas en crisis; muestra paralelismo en ambos.

: Analiza registros de EEG bajo anestesia y datos de 39 bolsas en crisis; muestra paralelismo en ambos. Aplicaciones : Mejora la gestión de riesgos financieros y permite tratamientos médicos personalizados.

: Mejora la gestión de riesgos financieros y permite tratamientos médicos personalizados. Importancia: Integra física, neurociencia y economía para entender y anticipar crisis en grandes sistemas.

El papel oculto de la curtosis

En tiempos de crisis —ya sea una anestesia que apaga la mente o una noticia que estremece la economía mundial— ese equilibrio se rompe. Pero ¿por qué unas crisis son explosivas y otras más suaves?

La respuesta está en un parámetro estadístico fascinante: la curtosis. Medir la curtosis en las señales internas (neuronales o bursátiles) permite detectar si predominan los cambios suaves y frecuentes o, por el contrario, abundan las variaciones extremas y poco frecuentes. Una curtosis alta es como escuchar acordes disonantes en medio de una melodía: anuncia que el sistema está a punto de saltar, que los cambios radicales pueden precipitar un colapso abrupto. Si la curtosis es baja, el sistema absorbe mejor los sobresaltos.

Referencia Proximity to explosive synchronization determines network collapse and recovery trajectories in neural and economic crises. UnCheol Lee et al. PNAS, October 30, 2025, 122 (44) e2505434122. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2505434122

De los datos a la realidad

El estudio analizó registros de EEG de personas bajo anestesia y datos de 39 bolsas globales durante la crisis de 2008. Hallaron que los sistemas con más curtosis antes de la crisis sufrían una caída súbita y una recuperación prolongada, como un teatro cuyos aplausos se apagan de golpe y tardan en reanudarse. El hallazgo redefine la resiliencia: ya no basta resistir el golpe, ahora se trata de anticipar cómo y cuándo volveremos al equilibrio. Saber cuánto tardará un paciente en despertar tras la anestesia, o cuándo recobrará fuerza una economía tras un desplome, depende de la arquitectura interna y de esa “voz” estadística que indica la curtosis de cada sistema.

Las aplicaciones son muchas: desde tratamientos médicos personalizados hasta nuevas herramientas de gestión financiera o estrategias para mejorar la robustez de redes eléctricas o ecológicas. Saber “leer la partitura” de la resiliencia deja de ser una metáfora para convertirse en herramienta práctica.

En esencia, cada sistema complejo—desde el cerebro hasta Wall Street—interpreta su propia música ante el caos, y lo que marca la diferencia es saber escuchar cómo se anticipa lo inesperado.