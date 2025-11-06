Comprueban que los gestos con las manos que ilustran el habla aumentan la capacidad de persuasión

Las palabras importan, pero las manos pueden importar aún más, según un nuevo estudio que descubrió que los gestos intencionados con las manos pueden hacer que los hablantes parezcan más competentes y persuasivos. La investigación utilizó herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para analizar charlas y conferencias y evaluó las reacciones de voluntarios sobre cada uno de los oradores, principalmente en torno a su forma de combinar palabras y gestos.

¿Las manos hablan? Todo indica que sí: un estudio realizado por investigadores de la Universidad de British Columbia (UBC), en Canadá, junto a especialistas de la la Universidad del Sur de California y la Universidad de Pennsylvania, en Estados Unidos, concluye que los gestos manuales que ilustran el contenido del discurso, como por ejemplo mostrar con las manos el tamaño de un objeto, incrementan la percepción de competencia del orador y hacen su mensaje más persuasivo.

Los científicos combinaron análisis a gran escala con experimentos controlados. En principio, utilizaron herramientas de IA para examinar 2.184 charlas (TED Talks), segmentando más de 200.000 gestos en fragmentos de diez segundos y clasificándolos de acuerdo a su función: ilustradores, señaladores, movimientos aleatorios y ausencia de gesto.

Persuasión y sensación de competencia

A continuación, cruzaron esa información con métricas de audiencia, como por ejemplo “likes” en redes sociales, analizando variables como género, ocupación, idioma y duración del video. Según una nota de prensa, los resultados indicaron que los gestos ilustrativos son los que tienen el mayor efecto sobre la comprensión y la evaluación del hablante, mientras que los señaladores y los movimientos sin un objetivo concreto no aportaron beneficios sustanciales o significativos.

De acuerdo al estudio publicado en Journal of Marketing Research, el equipo diseñó experimentos en los cuales los participantes observaron videos de discursos con el mismo guion pero con variaciones en el uso de las manos. Los espectadores calificaron de forma más positiva a quienes empleaban gestos ilustrativos: los oradores parecían más competentes y su mensaje generaba más interés. Ese efecto se explica porque las ilustraciones manuales crean una vía de comunicación en dos canales: el contenido se transmite simultáneamente en forma verbal y visual, facilitando la comprensión y reforzando la autoridad del emisor.

Uso concreto

La investigación apunta a aplicaciones prácticas para mercadotecnia, creadores de contenido e incluso para el diseño de asistentes virtuales: sincronizar el lenguaje verbal con movimientos de manos podría aumentar la eficacia de mensajes persuasivos y la “humanización” de agentes generados por IA.

Los hallazgos también son claves para comunicadores, políticos o docentes: no basta con perfeccionar aquello que se dice, sino que importa también cómo se acompaña con gestos intencionales y siempre naturales. Sin embargo, vale aclarar que la investigación demostró que el uso excesivo o aleatorio puede ser irrelevante o incluso contraproducente.