¿Primera evidencia de uso de herramientas por lobos salvajes?

Una cámara trampa instalada en la costa central de la Columbia Británica, en Canadá, captó en mayo de 2024 a una loba usando a la perfección una trampa para cangrejos y consumiendo el cebo: el registro ha puesto en jaque la definición establecida del uso de herramientas en animales salvajes.

Según una descripción del registro y un análisis publicados en un estudio que aparece en la revista Ecology and Evolution, los investigadores Kyle Artelle, de la Universidad Estatal de Nueva York, en Estados Unidos, y Paul C. Paquet, de la Universidad de Victoria, en Canadá, pudieron documentar como la loba se acercó al agua, recuperó un flotador, tiró varias veces de la cuerda que lo unía a una nasas y, con paciencia y fuerza, logró arrastrar la trampa hasta la orilla para devorar el cebo ubicado en su interior.

Una hembra solitaria emplea una trampa para cangrejos: ¿primer caso documentado de uso de herramienta en lobos? Crédito: Science News / YouTube.

Algo más que curiosidad

¿Han aprendido los lobos salvajes a utilizar herramientas? Los autores del estudio afirman que la rapidez y la precisión de la secuencia sugieren experiencia previa, no solamente mera curiosidad, según un artículo publicado en Science. De esta manera, se podría pensar en un comportamiento incorporado como parte de la evolución y adaptación de la especie.

En la comunidad donde se concretó el registro, los guardianes costeros llevaban tiempo encontrando trampas para cangrejos dañadas o vacías, y sospechaban de depredadores marinos o interferencia humana. Al colocar cámaras remotas para vigilar el litoral, registraron a las lobas en acción y colaboraron con los investigadores para documentar el fenómeno, según informa Science News.

Referencia Potential Tool Use by Wolves (Canis lupus): Crab Trap Pulling in Haíɫzaqv Nation Territory. Kyle A. Artelle and Paul C. Paquet. Ecology and Evolution (2025). DOI:https://doi.org/10.1002/ece3.72348

Sofisticación cognitiva

No es un caso aislado: estudios previos han registrado comportamientos similares en perros y hasta en abejorros. Una investigación publicada en 2012 registró el uso de herramientas por parte de dingos cautivos. Pero lo sorprendente es que el nuevo estudio documenta un tipo de sofisticación cognitiva que hasta ahora solo se relacionaba con primates, elefantes y cuervos, según los científicos.

Sin embargo, la pregunta central sigue abierta: ¿puede considerarse esto como “uso de herramientas”? Algunos especialistas sostienen que el acto encaja en la idea amplia de manipular un objeto externo para lograr un fin, y por lo tanto debería considerarse herramienta. Otros expertos creen que la definición estricta exige modificar o fabricar el objeto, o un grado de intencionalidad más profundo, y que por lo tanto no debería hablarse de empleo de herramientas.