Suicidio y depresión no siempre van de la mano

Muchas de las personas que mueren por suicidio no están deprimidas, según sugiere una investigación genética. Aunque algunas personas que se suicidan tienen intentos previos, aproximadamente la mitad de los casos no están relacionados con pensamientos o comportamientos suicidas documentados con anterioridad, ni tienen condiciones psiquiátricas conocidas asociadas con el riesgo de suicidio, como la depresión.

Un nuevo estudio genético publicado en la revista JAMA Network Open sugiere que la creencia que relaciona depresión y suicidio de forma inmediata podría ser demasiado simplista: los investigadores de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, hallaron que existen subgrupos de riesgo con perfiles muy distintos, que no siempre incluyen una relación entre ambos fenómenos.

Datos y cifras concretas

La investigación, que analizó datos genéticos anónimos de 2.769 fallecimientos por suicidio obtenidos entre 1998 y 2022, comparó a quienes tenían historial de conductas suicidas no fatales con quienes no presentaban evidencia alguna de intentos previos ni de pensamientos suicidas documentados.

Los autores hallaron que las personas sin antecedentes de trastornos psicológicos ni intentos previos mostraron menores cargas genéticas asociadas a condiciones como depresión mayor, ansiedad y trastorno por estrés postraumático, en comparación con quienes sí habían manifestado conductas suicidas anteriormente. Sin embargo, ambas tendencias no muestran una relación directa de causalidad en las estadísticas.

“No se trata simplemente de que esas personas estén deprimidas y sin diagnóstico; es probable que, de hecho, no estén deprimidas”, indicó en una nota de prensa la investigadora Hilary Coon, una de las autoras principales del estudio. Esto obliga a repensar las estrategias de prevención, que históricamente han puesto el foco en la detección de trastornos mentales como principal vía de identificación de riesgo de suicidio.

Un problema con varias aristas

¿Significa esto que la genética determina el suicidio? Tampoco es así: los propios autores subrayan que los efectos genéticos son pequeños en términos individuales y que el suicidio es un fenómeno multifactorial, donde contextos sociales, condiciones médicas, dolor crónico, abuso de sustancias y eventos vitales estresantes interactúan con la biología para elevar el riesgo.

Referencia Genetic Liabilities to Neuropsychiatric Conditions in Suicide Deaths With No Prior Suicidality. Hilary Coon et al. JAMA Network Open (2025). DOI:https://dx.doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.38204

¿Qué puede concluirse? Por un lado, mejorar la detección de depresión sigue siendo crucial: muchos suicidios sí ocurren en el contexto de trastornos mentales que tienen diagnóstico. Por otra parte, confiar exclusivamente en programas centrados en síntomas psiquiátricos puede dejar fuera a personas en riesgo que no encajan en esos modelos.

Los investigadores creen que es necesario ampliar las investigaciones hacia factores no psiquiátricos, como por ejemplo dolor crónico, enfermedades inflamatorias o rasgos conductuales, para de esta forma desarrollar intervenciones preventivas más diversas, ricas y efectivas, que tengan en cuenta la condición multifacética del problema.