El cometa interestelar 3I/ATLAS posee "volcanes helados"

El análisis del segundo cometa interestelar confirmado que visita nuestro Sistema Solar, 3I/ATLAS, sugiere que el cuerpo alienígena podría estar cubierto de estructuras heladas en erupción similares a volcanes, llamadas criovolcanes.

El cometa 3I/ATLAS podría estar cubierto de auténticos "volcanes helados", un hallazgo que reescribe nuestra comprensión sobre cómo se forman los cometas y su diversidad química. Investigadores liderados por el astrónomo español Josep Maria Trigo Rodríguez, que siguieron el paso del cuerpo interestelar desde julio hasta noviembre de 2025, describen una activación global y sostenida de la superficie, más parecida a erupciones de hielo que a simples chorros de gas.

Brillo helado de otra estrella

Esto sugiere la presencia de criovolcanes: el indicio más llamativo fue una subida pronunciada y prolongada en el brillo del cometa cuando se aproximó a unas 2,5 unidades astronómicas del Sol. Lejos de ser un estallido puntual, el aumento fue sostenido y mostró la activación generalizada de una capa de agua helada en la superficie de 3I/ATLAS. Los datos fotométricos, en forma de mediciones de la luz reflejada por el objeto, fueron cruciales para reconstruir ese comportamiento atípico.

Los científicos explican en un estudio publicado en arXiv que la fuerza motriz detrás de esta actividad no es únicamente el calentamiento solar, sino procesos internos: el hielo que se transforma en líquido y gas escapa a través de conductos o grietas, arrastrando material en erupciones que recuerdan a volcanes, pero sin emitir lava sino agua helada.

Un factor decisivo sería la ausencia de una “corteza” polvorienta, una capa protectora que en los cometas del Sistema Solar atenúa la evaporación. Esta característica inusual permitiría que la activación afecte a áreas extensas de la superficie del cometa.

Referencia Spectrophotometric evidence for a metal-bearing, carbonaceous, and pristine interstellar comet 3I/ATLAS. Josep M. Trigo-Rodríguez et al. arXiv (2025). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.19112

Riqueza metálica en 3I/ATLAS

Según indica Phys.org, si el extraño cometa es representativo de una población más amplia de pequeños cuerpos formados en otros sistemas estelares, nuestras ideas sobre la diversidad química y los procesos que actúan en discos protoplanetarios podrían requerir una profunda revisión.

Otro resultado sorprendente del estudio es la composición interna identificada en 3I/ATLAS: la espectroscopía comparativa con muestras terrestres indica una afinidad con meteoritos primitivos, ricos en metales como hierro y níquel. Esa riqueza metálica, según los autores, va de la mano con un mecanismo químico interno por el cual el agua líquida corroe partículas metálicas finas, liberando energía y gases que podrían alimentar a los criovolcanes o volcanes helados observados.