Comportamiento altruista en hormigas: así funciona la señal química que activa el sacrificio

Cuando una pupa de hormiga está condenada por una infección, no se esconde: por el contrario, emite un olor que alerta a sus compañeras y acelera su propia eliminación para proteger a la colonia, en un último acto de altruismo.

Un equipo de especialistas del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria documentó que las pupas de hormiga infectadas y a punto de morir modifican su perfil químico, desencadenando en las obreras una respuesta de desinfección que elimina la amenaza, aunque esto suponga la muerte inmediata del individuo afectado. Así lo explican en un estudio publicado en la revista Nature Communications.

La investigación combina experimentos de comportamiento, análisis químico, medidas de carga infecciosa e inmunología, para probar que la señal química es suficiente para provocar la intervención de las obreras, más allá del cambio de conducta visible en la infectada y sus compañeras.

Para proteger a la colonia

Las pupas de hormiga son las crías en desarrollo, que evolucionan cubiertas por un capullo. Requieren constante ayuda externa, ya que se comportan como células inmóviles. Los científicos observaron que dos componentes del perfil de hidrocarburos cuticulares (CHC) se intensifican en pupas que ya no pueden controlar una infección.

Al transferir ese olor alterado a pupas sanas, las obreras respondieron igual que frente a una pupa verdaderamente enferma: abrieron el capullo y aplicaron ácido fórmico para desinfectarla.

No se trata de un sacrificio al azar: el comportamiento responde a una lógica evolutiva de “inmunidad social”. Las hormigas son consideradas como superorganismos, porque una colonia entera actúa como una sola entidad. En este caso, las pupas obreras, que no se reproducen y comparten un alto grado de parentesco con la colonia, tienen un mayor incentivo indirecto para indicar su estado terminal y así preservar el éxito colectivo.

Por el contrario, como señala una nota de prensa, las pupas con potencial reproductivo, como reinas en formación, no emitieron esa señal porque evidencian una mayor capacidad para contener la infección, en un comportamiento que evita pérdidas innecesarias de individuos valiosos para la colonia.

Hormigas y células enfermas

Los experimentos se realizaron con la hormiga invasora Lasius neglectus y emplearon el hongo Metarhizium como agente infeccioso. Las pupas fueron tratadas y analizadas en condiciones controladas para seguir la dinámica de la infección, los cambios químicos y la respuesta social de las obreras.

Referencia Altruistic disease signalling in ant colonies. Erika H. Dawson et al. Nature Communications (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-66175-z

Los resultados muestran una relación entre este altruísmo de las hormigas en beneficio del bien colectivo con la actividad de células enfermas en organismos multicelulares: de la misma forma que las células moribundas atraen a fagocitos para su eliminación, las pupas terminales atraen la atención de las obreras para impedir que la infección se convierta en un foco de contagio dentro del nido.

Además, el hallazgo revela la precisión con la cual las sociedades de insectos separan señales químicas que merecen una rápida intervención, además de abrir nuevas preguntas sobre cómo evolucionan las defensas colectivas y cómo los sistemas químicos regulan decisiones críticas en estos superorganismos.