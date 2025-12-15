Las personas empáticas son realmente más felices, según un estudio científico

Los resultados de una nueva investigación mostraron que las personas que empatizan con los demás, los apoyan o quieren ayudarlos reportan un mayor impacto general en su satisfacción vital, experimentan más alegría y ven más significado en la vida. En promedio, el estudio demostró que el bienestar psicológico de estas personas es mayor.

Un nuevo metaanálisis liderado por investigadores de la Universidad de Mannheim, en Alemania, y publicado en la revista Scientific Reports sugiere que las personas que muestran compasión hacia los demás y son empáticas reportan mayor bienestar psicológico y satisfacción vital.

Los especialistas agruparon resultados de decenas de estudios previos y hallaron una asociación positiva y consistente entre la compasión hacia otros, entendida como reconocer el sufrimiento ajeno, conmoverse y querer aliviarlo, y distintos indicadores de felicidad y sentido de vida.

El bienestar emocional es mayor en quienes practican la empatía

El trabajo científico analizó 54 posibles magnitudes del efecto o relación empatía-felicidad, procedentes de 37 investigaciones independientes, para posteriormente calcular un efecto global que diera cuenta de la relación entre ambos conceptos y cómo se experimenta en la realidad de las personas.

Estos resultados indican que, en promedio, quienes manifiestan o sienten compasión tienden a presentar mayor bienestar subjetivo y psicológico que quienes la muestran en menor grado. Según una nota de prensa, la relación se mantiene en forma independiente de la edad, el sexo o la religión, sugiriendo un vínculo firme y concreto.

Los autores subrayan además que la compasión y la empatía se asocian más fuertemente con el sentido y el "florecimiento" personal que con una simple reducción de emociones negativas, que aunque se advirtió fue más débil que la sensación de desarrollo individual ligada a la ayuda a otras personas.

La compasión como herramienta para el bienestar individual y social

En ese sentido, la retroalimentación positiva que generan las actitudes empáticas, que promueven reconocimiento social y reciprocidad, logra nutrir la satisfacción vital. Además, otros estudios sobre entrenamiento en compasión, por ejemplo mediante meditaciones guiadas, han mostrado mejoras en el bienestar, confirmando que la compasión puede cultivarse y estimularse.

Referencia Compassion for others and well-being: a meta-analysis. M. Zhuniq et al. Scientific Reports (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-025-23460-7

Los científicos también advierten que existen algunas limitaciones en la investigación que deben intentar superarse en análisis futuros: la relación entre compasión y bienestar podría ser bidireccional, o sea que personas más felices podrían mostrarse más compasivas, del mismo modo que sucede en sentido contrario.

En consecuencia, es necesario impulsar estudios más amplios y experimentales mejor controlados para desentrañar a fondo estos mecanismos. A pesar de esto, los resultados indican que las actitudes empáticas no solo benefician a quienes las reciben, sino también a quienes las dan: en un mundo donde la mayoría de las veces parece reinar la competitividad extrema, la injusticia y la inequidad, este estudio es sin dudas una buena noticia.