La IA muestra cómo los desastres naturales profundizan la desigualdad social

Un análisis de Inteligencia Artificial (IA) de imágenes de Google Street View muestra que los edificios dañados en las comunidades más pobres a menudo permanecen vacíos durante años, mientras que en las áreas más ricas se reconstruyen más rápido y mejor: el estudio indica que los sistemas de respuesta a los desastres naturales parecen reproducir las desigualdades que se observan en otros campos.

Investigadores de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, apoyados por nuevas herramientas de Inteligencia Artificial (IA), han demostrado que los desastres naturales y eventos climáticos extremos amplifican las desigualdades sociales ya existentes, transformándose en una carga aún más pesada para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

El estudio publicado en la revista Nature analizó miles de imágenes históricas de Google Street View, para entender cómo cambió el entorno construido tras eventos climáticos de fuerte impacto entre 2011 y 2018. Utilizando el modelo de IA GPT-4, capaz de interpretar imágenes y texto con una estrategia multimodal, junto a técnicas de big data, el equipo identificó más de 17.000 edificaciones dañadas tras desastres naturales y evaluó su proceso de recuperación.

La reconstrucción tras los desastres favorece a los ricos

Los resultados muestran que las zonas de bajos ingresos tienen menos probabilidades de reconstruirse, y con una mayor frecuencia los lotes dañados permanecen abandonados durante años. Por el contrario, los barrios más ricos no solo se reconstruyen más rápido, sino que se remodelan a mayor escala, con estructuras más grandes y resistentes que las previas al desastre.

De acuerdo a una nota de prensa, tras la catástrofe las brechas socioeconómicas no solo persisten, sino que se amplifican. El denominado "efecto máquina de recuperación” describe este fenómeno: según los investigadores, los desarrolladores, agentes inmobiliarios y entidades financieras tienden a concentrar recursos en áreas con mayor retorno económico potencial, favoreciendo así la reconstrucción en zonas con más capital.

Este impulso hacia un supuesto crecimiento termina beneficiando a quienes ya tienen acceso a recursos financieros, mientras que los más pobres quedan rezagados. La investigación encontró que en áreas de ingreso bajo, más del 37 % de los edificios dañados permanecieron como lotes vacíos varios años después del desastre, frente a solo el 7 % en zonas de ingresos altos. En estas últimas, cerca del 82 % de las estructuras dañadas fueron reconstruidas o mejoradas.

Cambio climático y eventos extremos que intensifican las brechas sociales

Este patrón desigual está estrechamente ligado a la accesibilidad a seguros y ayudas económicas. En los códigos postales donde los propietarios tenían seguro de vivienda o de inundación, la reconstrucción fue notoriamente más frecuente y veloz. En barrios de menores ingresos, donde muchas familias carecen de cobertura o seguros, la falta de recursos limita severamente la capacidad de recuperarse.

Referencia Built environment disparities are amplified during extreme weather recovery. Tianyuan Huang et al. Nature (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09804-3

En un contexto de cambio climático, donde los eventos extremos son cada vez más frecuentes y severos, estas desigualdades estructurales se vuelven aún más preocupantes. La evidencia científica sugiere que los impactos de sequías, incendios y huracanes intensifican problemas previos de salud y seguridad económica en poblaciones vulnerables.

Al mismo tiempo, la investigación muestra que para muchas familias de menores recursos el coste de un seguro de vivienda se ha vuelto prohibitivo en diferentes regiones, un aspecto que limita su capacidad de recuperación tras una catástrofe. Los investigadores proponen diseñar programas que tengan en cuenta subsidios de seguros y pongan en marcha políticas públicas más equitativas como una solución para ayudar a nivelar el escenario social, frente a eventos que prometen multiplicarse en las próximas décadas en todo el planeta.