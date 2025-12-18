Tecnología / Física
Ciencia navideña: diseñan un árbol de Navidad impreso en 3D y hecho totalmente de hielo
Sin nitrógeno líquido ni cámaras frigoríficas, el método abre nuevas posibilidades para la impresión 3D
Un equipo de físicos ha impreso en 3D un árbol de Navidad hecho íntegramente de hielo. Los investigadores no utilizaron tecnología de congelación ni equipos de refrigeración, solamente agua y vacío. El experimento demuestra una nueva forma de fabricación aditiva, con materiales efímeros y sostenibles.
Investigadores de la Universidad de Ámsterdam, en Países Bajos, han logrado hacer realidad un aparente "truco de magia", pero que en el fondo esconde una firme base científica: imprimieron en 3D un árbol de Navidad compuesto totalmente de hielo, sin usar cámaras frigoríficas ni nitrógeno líquido u otros métodos de congelamiento convencionales, solamente utilizando agua y vacío controlado.
Video: la técnica se basa en el enfriamiento por evaporación y permite fabricar estructuras sólidas a partir de agua común. Crédito: Menno Demmenie / Universidad de Amsterdam / YouTube.
Un montaje sencillo y accesible
El experimento, presentado por los científicos Menno Demmenie, Stefan Kooij y Daniel Bonn en un estudio disponible en arXiv y en una publicación en Springer Nature, se sustenta en el principio de enfriamiento por evaporación: dentro de una cámara de baja presión, el agua extruida en un chorro ultrafino se evapora rápidamente, y al hacerlo absorbe calor de su entorno.
Ese flujo de calor hace que el agua restante se enfríe por debajo de 0 °C y, al entrar en contacto con la capa ya formada, se congele instantáneamente. En el montaje, el chorro tiene un diámetro micrométrico y deposita las capas con tanta precisión que se pueden crear ramas y detalles sin materiales de soporte.
Aplicaciones en biomedicina, educación y exploración espacial
Según una nota de prensa, el equipo imprimió un árbol de apenas 8 centímetros de altura en 26 minutos: la transparencia de la cámara permite observar en tiempo real transiciones de fase, transferencia de calor y el papel de la presión en la congelación. Cuando se detiene la extracción de aire, todo vuelve a agua líquida y se recupera prácticamente sin residuos: un ciclo limpio que resalta el carácter sostenible del método.
Referencia
An Ice Christmas Tree: Fast Three-Dimensional Printing of Ice Structures via Evaporative Cooling in Vacuum. Menno Demmenie et al. arXiv (2025). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.14580
Más allá de la relación con las celebraciones navideñas, la técnica tiene un importante potencial científico y tecnológico. Entre las posibles aplicaciones destacan la creación de moldes efímeros para microfluidos, andamios de hielo para ingeniería de tejidos o plataformas educativas para visualizar fenómenos termodinámicos, entre otras.
Los investigadores también imaginan su uso en la exploración espacial: en Marte, con su atmósfera tenue y temperaturas bajas, el mismo principio podría permitir construir estructuras con agua local. Además, la simplicidad del montaje, que requiere un inyector de agua, un actuador y una cámara de vacío, convierte al método en una plataforma accesible para laboratorios docentes y de investigación.
