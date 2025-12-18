Crean mosaicos inteligentes que facilitan el recuento de multitudes

Los investigadores desarrollaron mosaicos inteligentes alimentados por la energía mecánica de los pasos de los peatones: permiten contar con precisión las multitudes. La tecnología con sensores de Internet de las Cosas (IoT) es una alternativa eficiente para controlar grandes concentraciones de personas en espacios públicos.

Un equipo de especialistas liderado desde la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shanghai, en China, ha presentado una nueva tecnología de mosaicos de suelo inteligentes que cuentan y analizan el flujo de personas que pasan por un lugar determinado, pero sin necesidad de baterías ni cámaras tradicionales.

Esta tecnología promete transformar la forma en que se monitorean multitudes en espacios como estadios, estaciones o eventos masivos, reduciendo costes y alejando las preocupaciones inherentes a la privacidad de las personas. El estudio se ha publicado en la revista IEEE Sensors Letters.

Cómo funcionan los mosaicos inteligentes con sensores IoT

La propuesta consiste en baldosas inteligentes de apenas 15 milímetros de grosor, que incorporan generadores electromagnéticos especiales capaces de convertir la energía mecánica de una pisada en energía eléctrica aprovechable. De acuerdo a una nota de prensa, cada vez que una persona camina sobre estos mosaicos el dispositivo aprovecha ese impacto para generar una pequeña señal eléctrica, que puede transmitir datos útiles sin necesidad de baterías.

Mientras los sistemas basados en cámaras pueden ser costosos y abrir debates sobre la vigilancia y el registro de imágenes de ciudadanos sin consentimiento, estos mosaicos inteligentes monitorean el tráfico peatonal sin capturar imágenes ni identificar personas. Esto representa una ventaja significativa en términos de privacidad, un aspecto que la tecnología actual debe privilegiar y tener especialmente en cuenta.

El "corazón" de estos mosaicos se encuentra en unos módulos denominados de captación de energía electromagnética con activación cuasiestática (QST, según las siglas en inglés). Cuando el pie de una persona presiona la baldosa más allá de un pequeño umbral, el mecanismo genera una corriente que alimenta un transmisor Bluetooth de baja energía. Los datos enviados incluyen información temporal y direccional: en otras palabras, muestran si la persona va entrando o saliendo de un área, permitiendo reconstruir el flujo de tránsito en tiempo real.

Referencia Battery-Free Wireless Floor Tile for People Counting. Siyang Liu et al. IEEE Sensors Letters (2025). DOI:https://www.doi.org/10.1109/LSENS.2025.3629702

Privacidad y eficiencia en el monitoreo de multitudes

En pruebas controladas, el sistema demostró una precisión notable: logró detectar la dirección con una tasa de acierto de hasta 97,4 %, y mantuvo un 92,6 % de exactitud incluso cuando la persona corría. Cuando se colocó en la entrada de un laboratorio durante cinco días consecutivos, para validar su desempeño frente a un flujo más constante de tráfico humano, los resultados se mantuvieron: se obtuvo una tasa global de éxito del 94,8 % en el conteo y la dirección.

Sin embargo, esta tecnología de Internet de las Cosas (IoT) aún enfrenta desafíos. Por el momento, los mosaicos inteligentes solo pueden medir trayectorias individuales y la señal Bluetooth tiene un alcance limitado a unos 10 metros, algo que exige receptores cercanos para asegurar la comunicación continua.