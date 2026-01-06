Comunicación inalámbrica con luz LED: prueban con éxito una tecnología futurista que podría reemplazar al Wi-Fi

Científicos japoneses que exploran la comunicación de alta tecnología y bajo coste con luz, como alternativa al Wi-Fi y al Bluetooth, han demostrado con éxito un sistema de comunicación por luz visible (VLC) de alta velocidad, que utiliza pulsos de luz LED en lugar de ondas de radio para enviar datos digitales, sin cables ni otras señales.

Un equipo de la Universidad Politécnica de Tokio, en Japón, ha demostrado de forma práctica un sistema de comunicación por luz visible (VLC) que transmite datos usando pulsos de LEDs en lugar de ondas de radio. El prototipo, montado con componentes comerciales de bajo coste, alcanzó una velocidad máxima de 3,48 Mb por segundo y mantuvo comunicaciones estables a aproximadamente tres metros de distancia, incluso bajo luz solar directa y en pruebas que superaron los 90.000 lux.

Cómo funciona la transmisión de datos mediante luz LED

La innovación central del estudio, publicado en la revista Electronics and Signal Processing, es un nuevo esquema de codificación llamado 8B13B, creado para preservar la sincronización y evitar el parpadeo visible de las lámparas LED. El código elegido prioriza los flancos ascendentes de los pulsos ópticos para compensar la distorsión de anchura de pulso típica de los LEDs. Al mismo tiempo, el receptor suma múltiples fotodiodos y un filtro óptico de banda estrecha para atenuar la luz de fondo.

En las pruebas de campo, el equipo reportó tasas de pérdida de paquetes de información muy bajas y comunicación confiable en condiciones de iluminación adversas. De acuerdo a una nota de prensa, todos los elementos clave del sistema son de acceso comercial y el grupo ha publicado el diseño y el código en modo abierto, para facilitar la replicación y la experimentación por parte de otras universidades y centros de investigación.

Aplicaciones clave: transporte inteligente y ciudades del futuro

Las aplicaciones más prometedoras apuntan a los sistemas de transporte inteligente (ITS) en ciudades conectadas. Semáforos, farolas y balizas podrían funcionar simultáneamente como emisores de datos locales, enviando avisos de intersección, información sobre puntos ciegos o incluso fragmentos de vídeo a vehículos cercanos, para mejorar la seguridad y complementar las decisiones de sistemas de conducción autónoma.

Referencia A study of SerDes logic for visible light communication using 8B13B code. Tokio Yukiya et al. Electronics and Signal Processing (2025). DOI:https://doi.org/10.55092/esp20250006

Como la luz visible no atraviesa muros, el sistema VLC ofrece además confinamiento físico de la señal, una ventaja en entornos donde el espectro radioeléctrico está saturado o regulado, según informa The Debrief. Ahora, los especialistas proponen ensayos a mayor escala, integración con sensores vehiculares y el desarrollo de estándares de interoperabilidad como siguientes pasos.

En conjunto, la demostración representa un avance concreto hacia una nueva tecnología de comunicación inalámbrica: no reemplazará de inmediato al Wi-Fi o a otras opciones en todos los contextos, pero ofrece una alternativa efectiva, de bajo coste y con potencial para aplicaciones industriales y de transporte. Si logra ser validada en entornos urbanos reales, podría extenderse hacia otros escenarios.