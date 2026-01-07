Fósiles descubiertos en Casablanca podrían acercarnos al último antepasado común de humanos modernos, neandertales y denisovanos

Los restos hallados en Marruecos, de una antigüedad similar a Homo antecessor, llenan un vacío crítico del registro fósil entre el Pleistoceno inferior y medio: pertenecen al momento exacto en el cual se separaron los linajes genéticos del incipiente Homo sapiens, neandertales y denisovanos.

Un equipo internacional con participación española ha presentado un nuevo estudio en la revista Nature que se centra en el análisis de restos de homínidos hallados en Casablanca (Marruecos) que, según sus autores, podrían corresponder a ancestros muy cercanos a los primeros Homo sapiens.

Un momento clave de separación genética

Datados en una época similar a la del Homo antecessor de Atapuerca, en concreto hace unos 773.000 años, los fósiles marroquíes muestran, sin embargo, una morfología distinta que aporta nuevas piezas al rompecabezas de la evolución humana.

Los restos incluyen mandíbulas, dientes y vértebras: han sido anclados en un marco estratigráfico y cronológico preciso, en torno a la transición Matuyama–Brunhes, el evento geológico relacionado con la última inversión completa del campo magnético terrestre, que ocurrió hace alrededor de 780.000 años.

Esa precisión temporal es uno de los mayores méritos del estudio: permite situar a estos homínidos en el intervalo en el cual la genética ubica la separación entre el linaje que dará lugar al Homo sapiens y el eje neandertal–denisovano. Los autores de la investigación sostienen que los fósiles de Casablanca respaldan un origen africano del Homo sapiens, frente a una posible procedencia euroasiática.

Referencia Early hominins from Morocco basal to the Homo sapiens lineage. Hublin et al. Natura (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09914-y

Relación con Homo antecessor

Juan Luis Arsuaga, paleontólogo y director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, quién no participó del estudio, indicó a Science Media Centre España que "habrá que comparar al detalle estos nuevos restos norteafricanos con los fósiles de Homo antecessor en Atapuerca”, en referencia a posibles diferencias y similitudes morfológicas.

Para Juan Ignacio Morales, investigador Ramón y Cajal en IPHES-CERCA, quién tampoco formó parte del estudio, "los homínidos de Casablanca podrían entenderse como un “equivalente africano” de Homo antecessor". Serían dos ventanas casi paralelas a ambos lados del Mediterráneo que mostrarían una evolución en mosaico, con rasgos arcaicos y rasgos más específicos combinados. No obstante, Morales advierte que "el conjunto es parcial y no permite identificar al "último ancestro común" como tal, que sería una población y no un individuo”.