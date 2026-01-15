¿Por qué estamos eligiendo el autoritarismo? Nuestro cerebro no resiste tanto estrés por la supervivencia

Cuando vives bajo estrés económico constante mientras navegas una avalancha de información contradictoria, tu cerebro simplemente no tiene recursos para la flexibilidad mental. En su lugar, elige la rigidez: vuelve a narrativas simples, se aferra a autoridades fuertes, rechaza la información que desafía su visión del mundo. Este patrón está sucediendo a escala global de la misma forma que se dio antes de las dos guerras mundiales. La única diferencia es que ahora entendemos la neurología que lo origina. Eso significa que podemos hacer algo al respecto.

Imagínate esto: estás navegando por tus redes sociales cuando de repente te encuentras con una publicación que te revuelve el estómago. Quizás se trate de identidad de género, cambio climático o desigualdad económica; algo que no solo cuestiona tu opinión, sino que parece atacar los cimientos de tu comprensión del mundo. Tu ritmo cardíaco se dispara, se te tensa la mandíbula y sientes una necesidad casi física de replicar o de irte lo más rápido posible. Lo que acabas de experimentar no es solo un desacuerdo político, sino un colapso neurológico en tu cerebro. Todos estamos viviendo una reconfiguración masiva de la conciencia humana y nuestros cerebros no siempre pueden gestionarla bien.

Cuando la realidad te rompe el cerebro

Para comprender qué nos sucede, necesitamos profundizar en el trabajo de Karl Friston, un neurocientífico cuyas teorías sobre el funcionamiento del cerebro podrían explicar por qué el mundo parece desmoronarse. Friston descubrió que todo lo que hace el cerebro, desde regular el ritmo cardíaco hasta decidir qué comer, forma parte de un gran proyecto: construir una máquina de predicción.

Imagina tu cerebro como un meteorólogo increíblemente sofisticado, pero que, en lugar de predecir la lluvia, lo pronostica todo constantemente: dónde están tus llaves, cómo reaccionará tu jefe a tu correo electrónico, si ese desconocido que se acerca es amable o amenazante, e incluso cosas fundamentales como "los hombres usan pantalones, las mujeres usan vestidos" o "el trabajo duro conduce al éxito". Estas predicciones, que los científicos llaman "modelos generativos", son literalmente cómo experimentamos la realidad.

Pero cuando tus predicciones fallan (cuando la realidad no coincide con lo que tu cerebro esperaba), tu cerebro experimenta lo que Friston llama "energía libre", que es esencialmente el equivalente neurológico de la electricidad estática. Un poco de esta estática está bien; así es como aprendemos y nos adaptamos. Pero si es demasiada, tu cerebro entra en crisis.

Imaginemos ahora vivir en una era donde las predicciones fundamentales en las que las generaciones anteriores podían confiar —sobre género, trabajo, familia, autoridad e incluso la estabilidad climática del planeta— se ven cuestionadas de forma simultánea, constante y a la velocidad de la luz a través de nuestros dispositivos. No solo estamos experimentando fallos en las predicciones; estamos viviendo un apocalipsis de predicciones.

Pero hay una capa más oscura en esta historia: el modelo de capitalismo en el que vivimos ha creado la tormenta perfecta para este caos neurológico.

Un siglo de diferencia, un mismo colapso neurológico. La aceleración informativa del siglo XX (periódicos, radio) y la del XXI (algoritmos, redes sociales) producen respuestas neurológicas idénticas: rigidez cognitiva, autoritarismo, violencia política. / IA/T21

La tormenta perfecta de estrés e información

Esto es lo que hace que nuestro momento actual sea excepcionalmente volátil: la mayoría de las personas luchan por sobrevivir económicamente mientras, al mismo tiempo, son bombardeadas con información que les desestabiliza. Cuando te estresas por el alquiler, la atención médica, las hipotecas o la seguridad laboral, tu cerebro ya está en modo de supervivencia. Los recursos cognitivos necesarios para el pensamiento flexible y la actualización de modelos se desvían hacia las amenazas inmediatas.

El capitalismo, tal como lo hemos implementado, no solo genera estrés económico, sino que también potencia nuestras vulnerabilidades neurológicas. Cuando las personas están agotadas por trabajar en múltiples empleos, ansiosas por su futuro financiero y constantemente recordadas de su precaria posición social, se predisponen neurológicamente a un pensamiento rígido en lugar de a un crecimiento adaptativo. Un cerebro centrado en la supervivencia no puede darse el lujo de la flexibilidad intelectual.

Esto crea un círculo vicioso: el estrés económico hace que las personas sean más propensas a responder a los desafíos de información con violencia e invalidación, en lugar de con curiosidad y crecimiento. En lugar de actualizar sus modelos al enfrentarse a nuevas realidades, los cerebros estresados optan por la opción más fácil: forzar la realidad para que se ajuste a las creencias existentes, a menudo mediante la agresión o la negación.

La gran aceleración

Las redes sociales no solo han cambiado nuestra forma de comunicarnos, sino que han alterado fundamentalmente el ecosistema de información que nuestro cerebro desarrolló para navegar. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los modelos que nuestro cerebro construyó sobre el mundo cambiaron lentamente. Es posible que descubras nuevas ideas a través de viajes ocasionales, libros o conversaciones con tus vecinos. Tu cerebro tuvo tiempo de ajustar gradualmente sus predicciones, como un marinero que ajusta lentamente las velas a los vientos cambiantes.

El entorno informativo actual se asemeja más a estar atrapado en un huracán de datos contradictorios. Los algoritmos diseñados para captar nuestra atención han aprendido que nada atrae tanto la atención como el contenido que viola nuestras expectativas, precisamente el contenido que provoca una crisis de predicción en nuestro cerebro. Nos bombardean con información que rompe los modelos, no ocasionalmente, sino como un zumbido constante de fondo en la existencia moderna.

Pero esta no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una revolución informática de este tipo. Antes de la Primera Guerra Mundial, las sociedades experimentaron una conmoción notablemente similar. La rápida alfabetización masiva, los periódicos baratos, los panfletos políticos y el telégrafo aceleraron radicalmente la difusión de las ideas. La información se transmitió más rápido de lo que las normas sociales, las instituciones y las prácticas democráticas podían adaptarse. Las personas se vieron repentinamente expuestas a verdades contrapuestas, nuevas ideologías y desafíos a la autoridad tradicional, muy similar al panorama actual de las redes sociales.

Esta ruptura del significado compartido generó incertidumbre y ansiedad. Ante la falta de filtros de confianza y narrativas comunes, muchos recurrieron a visiones del mundo simplificadas y basadas en la identidad que prometían orden, pertenencia y claridad moral. El nacionalconservadurismo surgió no como un rechazo a la modernidad, sino como una reacción a su sobrecarga informativa.

Aunque con matices, una experiencia parecida se vivió también antes de la segunda guerra mundial, amplificada por una radio doméstica masiva y una desigualdad social extrema en Alemania, secuela de la Gran Depresión, condujo a lo que psicólogos como Wilhelm Reich y Erich Fromm llamaron emergencia de "carácter autoritario" en los años 20 y 30 del siglo pasado como respuesta a la represión económica y familiar. Resultado: fascismo directo, dictadura total, control de medios sin precedentes. Todo a una velocidad acelerada (3 años: 1930-1933) que llevó a Hitler al poder en unas elecciones democráticas.

Paralelismos históricos

Los paralelismos con la actualidad son reveladores. Las redes sociales desempeñan un papel similar al de aquellas primeras tecnologías de comunicación masiva: fragmentan la realidad, premian las narrativas emocionales y socavan el fundamento epistémico compartido. Como antes, cuando los sistemas de información cambian a un ritmo mayor al que las sociedades pueden procesarlos, los movimientos reaccionarios prosperan ofreciendo historias simples en un mundo complejo.

Piense en lo que sucede cuando alguien que creció con categorías de género rígidas se encuentra por primera vez con personas transgénero que viven auténticamente a través de las redes sociales. Su cerebro, que había predicho con éxito un mundo binario durante décadas, de repente se enfrenta a información que no puede procesar. Esa persona ahora tiene dos opciones: actualizar su modelo para incluir la realidad de las personas transgénero o intentar forzar la realidad para que se ajuste a su modelo existente negando, descartando o incluso atacando la fuente de la información contradictoria.

Esto no se limita a las cuestiones transgénero; ocurre en todos los ámbitos de la experiencia humana. Los modelos económicos, basados en la idea de que el trabajo duro garantiza el éxito, chocan con datos sobre la desigualdad sistémica. Los modelos raciales basados en jerarquías encuentran evidencia de su construcción social. Los modelos religiosos se enfrentan a explicaciones científicas para fenómenos previamente misteriosos. Cada colisión crea esa incómoda vibración de disonancia cognitiva.

Recreación artística de la flexibilidad neurológica como clave de adaptación: el cerebro que puede cambiar prospera en un mundo en constante transformación. / IA/T21

Los dos caminos divergen

Esto es lo que es crucial entender: estamos presenciando una división de la humanidad en dos respuestas fundamentalmente diferentes a esta sobrecarga cognitiva, y la elección entre ellas podría determinar el futuro de nuestra especie.

La primera respuesta es lo que los investigadores llaman "actualización del modelo" : en esencia, crecimiento. Quienes siguen este camino desarrollan lo que podríamos llamar "flexibilidad intelectual". Se sienten cómodos con la incertidumbre, capaces de mantener múltiples perspectivas simultáneamente y hábiles para revisar su comprensión ante nuevas evidencias. Piensen en ellos como gimnastas mentales, capaces de adaptarse sin romperse.

Pero aquí está la clave: actualizar modelos requiere recursos cognitivos que el capitalismo actual agota sistemáticamente. Cuando trabajas en dos empleos para pagar el alquiler, cuando te preocupas constantemente por los costos de la atención médica, cuando luchas por mantener tu posición actual en una sociedad cada vez más desigual, tu cerebro simplemente no tiene la energía para el pensamiento flexible. El estrés económico hace que actualizar modelos parezca un lujo que no te puedes permitir.

La segunda respuesta es la "imposición de la realidad" : intentar adaptar el mundo a sus modelos mentales existentes. Aquí es donde vemos el auge del autoritarismo, las teorías conspirativas y los intentos cada vez más violentos de adaptar la realidad a predicciones obsoletas. Estas personas se convierten en árboles rígidos en medio de una tormenta: pueden parecer fuertes, pero son frágiles y propensos a quebrarse bajo presión.

Regreso al pasado

El capitalismo, tal como lo hemos implementado, hace que esta segunda respuesta sea casi inevitable para muchas personas. Cuando se vive en precariedad económica y sobrecarga cognitiva, la promesa de regresar a un mundo más simple y predecible se vuelve irresistiblemente atractiva. Los movimientos autoritarios ofrecen precisamente esto: un regreso a los "buenos tiempos pasados", cuando los roles de género estaban claros, las jerarquías económicas parecían naturales y el cambio se producía con la suficiente lentitud como para que el cerebro lo procesara.

Esto explica por qué estamos presenciando un auge de las tendencias autoritarias y el nacionalismo de derecha en todo el mundo. No se trata solo de movimientos políticos, sino de respuestas neurológicas a la sobrecarga de información combinada con el estrés económico. Representan intentos reiterados de volver a modelos de realidad más antiguos y simples cuando la carga cognitiva de la adaptación constante se vuelve insoportable.

¿Lo realmente preocupante? Ninguna respuesta es inherentemente "buena" o "mala". Ambas son reacciones neurológicas naturales a la sobrecarga cognitiva. La diferencia radica en qué estrategia nos ayuda realmente a sobrevivir y prosperar en un mundo en constante cambio, y qué sistema crea las condiciones que posibilitan las respuestas adaptativas.

La conexión de la infancia Quizás la reflexión más profunda de esta investigación sea cómo explica nuestra relación con los niños y la infancia misma. El marco sugiere que el maltrato sistemático que nuestra cultura ejerce sobre los niños —lo que los investigadores denominan «edadismo antiinfantil» — no solo es cruel, sino estratégicamente contraproducente.

Los niños están naturalmente dotados de modelos generativos flexibles. Observa a un niño de cinco años enfrentarse a algo nuevo y verás la facilidad con la que los adultos tienen dificultades para actualizar sus modelos. Se preguntan constantemente "¿por qué?" , experimentan con libertad y se adaptan a la nueva información con notable facilidad. Pero nuestros sistemas educativos y sociales, diseñados para un mundo más predecible y moldeados por las prioridades capitalistas, a menudo les quitan esta flexibilidad.

Bajo el capitalismo, los niños son vistos principalmente como futuras unidades económicas, más que como seres humanos con valor intrínseco. Los sistemas educativos se centran en formar trabajadores obedientes, en lugar de pensadores curiosos. Esta supresión sistemática de la flexibilidad cognitiva natural crea adultos mal preparados para afrontar los desafíos que enfrentarán en un mundo saturado de información.

La trágica ironía es que, al preparar a los niños para el mundo estable en el que crecimos —y el sistema económico que exige conformidad—, los estamos incapacitando para el mundo cambiante en el que realmente vivirán. Es como entrenar a alguien para una partida de ajedrez cuando va a improvisar jazz, mientras se asegura de que esté demasiado estresado por la supervivencia como para destacar en ninguna de las dos.

Más allá de la tormenta

Comprender nuestro momento actual a través de esta perspectiva neurológica ofrece algo excepcional: una esperanza basada en la ciencia, no en ilusiones. Si nuestra agitación social se debe fundamentalmente a cómo el cerebro procesa la información bajo presión económica, entonces podemos hacer algo al respecto.

La investigación sugiere que las personas pueden desarrollar modelos generativos más flexibles a cualquier edad, aunque requiere un esfuerzo consciente y, fundamentalmente, la seguridad económica necesaria para hacerlo posible. Esto podría implicar practicar la humildad intelectual: sentirse cómodo al decir "No lo sé" o "Puede que me equivoque". Ese gesto podría significar buscar activamente perspectivas que cuestionen nuestras suposiciones, no para torturarnos, sino para fortalecer nuestra flexibilidad cognitiva.

Pero las soluciones individuales no bastan cuando el problema es sistémico. Debemos reconocer que la inseguridad económica generalizada que genera modelo económico socava activamente la flexibilidad cognitiva necesaria para desenvolvernos en nuestro complejo mundo. Cuando las personas luchan por sobrevivir, no pueden darse el lujo de actualizar su visión del mundo con soltura.

Más importante aún, significa reimaginar por completo cómo criamos y educamos a nuestros hijos, y cómo estructuramos la sociedad para apoyar esa reimaginación. En lugar de abrumarlos con datos fijos y categorías rígidas diseñadas para formar trabajadores obedientes, podríamos centrarnos en enseñarles a pensar con flexibilidad, a actualizar sus modelos con soltura y a encontrar emoción en lugar de terror en la incertidumbre. Pero esto requiere una sociedad que valore el desarrollo humano por encima de la maximización de las ganancias.

El eco histórico

Los paralelismos entre nuestro momento actual y los períodos anteriores a la primera y segunda guerras mundiales deberían hacernos reflexionar. Entonces, como ahora, la rápida aceleración de la información chocó con la inestabilidad económica y la tensión social. El resultado fue un retroceso hacia el nacionalismo, el autoritarismo y, finalmente, una violencia catastrófica.

Pero la historia no tiene por qué repetirse. Tenemos algo que las generaciones anteriores no tenían: una comprensión científica de lo que le sucede a nuestra conciencia colectiva. Podemos ver los mecanismos neurológicos detrás de nuestra agitación social, lo que significa que potencialmente podemos intervenir antes de que se produzcan los peores resultados.

La idea clave es que las revoluciones de la información, por sí solas, no determinan los resultados. Lo que importa es el contexto económico y social en el que ocurren. Una sociedad con una seguridad económica generalizada, sólidos sistemas de apoyo social y enfoques educativos que fomenten la flexibilidad cognitiva, podría afrontar la aceleración de la información de forma muy diferente a una caracterizada por la desigualdad, la precariedad y las jerarquías rígidas.

La elección es nuestra

Estamos viviendo lo que podría ser la transición más significativa en la conciencia humana desde el desarrollo del lenguaje y la escritura. La colisión entre nuestros cerebros de la edad de piedra y el flujo de información de la era espacial no desaparece; al contrario, se está acelerando con la inteligencia artificial, la realidad virtual y tecnologías que aún no hemos imaginado.

Pero aquí está el secreto que se esconde en todo este caos: la incertidumbre no es enemiga del florecimiento humano; es la materia prima. Cada gran avance en la cultura, la ciencia y el arte humanos ha provenido de personas que aprendieron a bailar con la incertidumbre en lugar de luchar contra ella. La pregunta no es si el cambio continuará, sino si crearemos las condiciones económicas y sociales que permitan a las personas desarrollar la flexibilidad cognitiva necesaria para surfear las olas de la transformación, o si continuaremos con sistemas que dejan a la mayoría de las personas demasiado estresadas y precarias para adaptarse.

El capitalismo, con su énfasis en la competencia, la escasez y la supervivencia individual, crea las condiciones perfectas para el pensamiento rígido y las respuestas reaccionarias. Pero podemos elegir de otra manera. Podemos construir sistemas que proporcionen la seguridad económica y el apoyo social que los cerebros humanos necesitan para seguir siendo flexibles y adaptables. Es el momento de una nueva y poderosa innovación social que trascienda las experiencias del pasado y construya una nueva realidad más acorde con las exigencias que plantean los cambios evolutivos.

La evolución es cambio

La próxima vez que sientas ese incómodo pico de disonancia cognitiva, ese momento en que la realidad no coincide con tus predicciones, intenta esto: en lugar de rechazar o alejarte de inmediato, haz una pausa. Respira hondo. Pregúntate: "¿Y si mi cerebro simplemente está haciendo lo que hacen los cerebros: intentar actualizar su modelo de la realidad?". Pero también pregúntate: "¿Tengo la seguridad y el apoyo que necesito para afrontar esta incertidumbre y crecer a partir de ella?".

Quizás descubras que la sensación de expansión de tu visión del mundo no es catastrófica después de todo. Quizás sea simplemente la sensación de crecimiento: un crecimiento que solo es posible cuando no luchamos por sobrevivir, cuando tenemos el lujo de la curiosidad, cuando vivimos en sistemas que apoyan el desarrollo humano en lugar de explotar la vulnerabilidad humana.

Después de todo, en un universo que cambia constantemente, lo más peligroso que puedes hacer es crear sistemas que hagan que permanecer inmóvil parezca la única opción segura.