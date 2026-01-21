La contaminación del aire aumenta el riesgo de padecer ELA y acelera su progresión, según un estudio

La contaminación del aire aumenta el riesgo de padecer ELA y aceleLa exposición crónica a la contaminación del aire podría aumentar el riesgo de desarrollar esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y empeorar su evolución clínica. Así lo indica un nuevo estudio liderado por el Instituto Karolinska, en Suecia, que vincula partículas finas y dióxido de nitrógeno con una mayor mortalidad y deterioro neurológico.

Una investigación publicada en la revista JAMA Neurology sugiere que la exposición prolongada a la contaminación del aire podría aumentar tanto el riesgo de desarrollar enfermedades motoras neuronales (EMN), incluida la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), como la velocidad de su progresión y la mortalidad asociada. El estudio analiza datos poblacionales de Suecia y revela una asociación consistente con partículas en suspensión y dióxido de nitrógeno.

Exposición crónica a contaminantes y riesgo de ELA

El trabajo del Instituto Karolinska incluyó a 1.463 voluntarios con diagnóstico reciente de EMN, que fueron comparados con 1.768 hermanos y más de 7.000 personas de la población en general, que no desarrollaron estas patologías. Los autores evaluaron las concentraciones medias anuales de distintos contaminantes en las zonas de residencia de los participantes, hasta diez años antes del diagnóstico. El diseño permitió estimar la exposición a largo plazo y su relación con la aparición y el curso de la enfermedad, según una nota de prensa.

Los resultados muestran que la exposición crónica, incluso a niveles relativamente bajos como los observados en Suecia, se asocian con un aumento del riesgo de EMN en torno al 20 o el 30 %. Además, quienes vivían en áreas con mayores niveles de contaminación mostraron un deterioro motor y pulmonar más rápido tras el diagnóstico, mayor riesgo de muerte y una probabilidad superior de necesitar ventilación asistida. Estos efectos se mantuvieron cuando el análisis se concentró específicamente en pacientes con ELA.

La ELA, o Esclerosis Lateral Amiotrófica, es una enfermedad neurodegenerativa de carácter progresivo, que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Genera la parálisis de los músculos e incide en la capacidad de moverse, comunicarse, alimentarse y respirar, aunque la inteligencia y los sentidos no suelen verse afectados. Por el momento no existe cura para esta patología, pero sí tratamientos para optimizar la calidad de vida.

Fuerte relación entre la contaminación del aire y las enfermedades neurodegenerativas

Los investigadores creen que la inhalación de partículas y gases puede desencadenar inflamación sistémica y estrés oxidativo que, a su vez, afectarían al sistema nervioso motor. Sin embargo, el estudio es observacional y no puede demostrar una causalidad directa: los autores requieren investigaciones adicionales para explorar mecanismos y validar la relación en otros contextos geográficos.

Referencia Long-Term Exposure to Air Pollution and Risk and Prognosis of Motor Neuron Disease. Jing Wu et al. JAMA Neurology (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2025.5379

Aunque los niveles promedio de contaminantes medidos en Suecia estuvieron cerca de las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y lejos de las concentraciones extremas de países altamente contaminados, los hallazgos subrayan que incluso contaminaciones moderadas pueden tener consecuencias neurológicas relevantes.

Para los expertos, estos resultados refuerzan la necesidad de políticas públicas que reduzcan la contaminación del aire como medida vital para la salud humana, no solo por su incidencia con relación a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, sino también por su posible asociación con trastornos neurodegenerativos.