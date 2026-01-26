Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un implante de retina inalámbrico logra restaurar señales visuales y abre una nueva vía contra la ceguera

Un dispositivo ultrafino que funciona con luz infrarroja consigue activar neuronas en retinas dañadas, sin cables ni cirugía invasiva

Fondo de ojo de un paciente afectado con retinosis pigmentaria, una de las patologías que deteriora el funcionamiento de la retina.

Fondo de ojo de un paciente afectado con retinosis pigmentaria, una de las patologías que deteriora el funcionamiento de la retina. / Crédito: Christian Hamel / Wikimedia Commons.

Pablo Javier Piacente / T21

Un equipo de investigadores ha desarrollado una tecnología de estimulación inalámbrica de avanzada para enfermedades degenerativas de la retina que causan pérdida de visión. El implante logra restaurar la función visual convirtiendo pulsos de luz infrarroja en estímulos eléctricos capaces de activar neuronas de la retina, en un primer paso crucial hacia prótesis visuales más seguras y eficaces.

Un estudio publicado en la revista Science Advances y liderado por científicos de la Universidad Koç, en Turquía, describe el desarrollo de un implante retinal ultrafino y completamente inalámbrico, que logra transformar luz infrarroja en impulsos eléctricos para activar neuronas en retinas dañadas. El nuevo dispositivo es una esperanza real para personas que han perdido la función visual, a causa de distintas enfermedades que afectan directamente a la retina.

La tecnología se basa en un nanoensamblaje fotovoltaico: es una matriz de nanohilos de óxido de zinc (ZnO) sensibilizada con nanocristales que convierten pulsos de luz cercana al infrarrojo (NIR), en niveles capaces de estimular células ganglionares de la retina. El sistema incluye además una capa de retorno para completar el circuito, en el marco de una arquitectura activa submicrométrica y sin componentes electrónicos voluminosos.

Implante de retina inalámbrico: resultados prometedores en modelos preclínicos

En experimentos con retinas de ratas ciegas, el implante provocó respuestas positivas en las células ganglionares, logradas con intensidades de luz muy bajas. Estos resultados indican que la estimulación es eficaz y, según los investigadores, con riesgo térmico y fotoquímico reducido.

La biocompatibilidad fue otra clave del estudio: las pruebas in vitro mostraron ausencia de citotoxicidad y estrés celular atribuible al dispositivo, mientras que las mediciones térmicas registraron un incremento de temperatura dentro de los parámetros normales durante la operación. En conjunto, estas observaciones apuntan a un desempeño estable y seguro en modelos preclínicos.

De acuerdo a una nota de prensa, a diferencia de implantes previos, con componentes electrónicos internos o dependientes de luz visible de alta intensidad, la nueva propuesta es ultrafina, inalámbrica y opera con luz NIR, que penetra el tejido con mayor seguridad y eficacia. El equipo considera que esta plataforma no solamente es prometedora para prótesis retinianas, sino también para aplicaciones de neuromodulación en corazón, músculo o cerebro.

Una posibilidad concreta para restaurar la función visual en enfermedades de la retina

"Este estudio demuestra que un enfoque nanotecnológico de implantes de retina podría potencialmente restaurar la visión en el futuro para personas que han perdido la función visual debido a la degeneración macular y la retinosis pigmentaria", indicó en el comunicado el Dr. Sedat Nizamoğlu, uno de los líderes de la investigación.

Referencia

Photovoltaic nanoassembly of nanowire arrays sensitized with colloidal nanocrystals for near-infrared retina photostimulation. Tarik S. Kaya et al. Science Advances (2026). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.aea7001

Según los especialistas, los nanocristales inorgánicos, que recibieron el Premio Nobel de Química en 2023, son muy prometedores para la tecnología de prótesis de retina cuando se implementan utilizando nanoarquitecturas funcionalmente optimizadas.

Sin embargo, aún queda un largo camino antes de probar la eficacia y seguridad del dispositivo directamente en seres humanos. Previamente se deberán desarrollar estudios prolongados, optimizar implantes flexibles y diseñar protocolos quirúrgicos adecuados para su colocación subretinal. Si esos pasos confirman los hallazgos, la tecnología podría ofrecer una alternativa más eficaz, más simple y menos invasiva a los sistemas actuales.

