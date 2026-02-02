Un pulmón artificial permitió que un paciente viviera 48 horas sin pulmones hasta recibir un trasplante

Un paciente adulto sobrevivió dos días completos sin pulmones gracias a un dispositivo extracorpóreo que actuó como pulmón artificial. La intervención permitió estabilizar al enfermo y realizar con éxito un trasplante bilateral, abriendo nuevas vías para tratar daños pulmonares irreversibles.

Un equipo internacional de especialistas liderado por la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, logró mantener con vida a un paciente de 33 años de edad durante 48 horas tras la extracción de ambos pulmones, usando un sistema artificial extracorpóreo que sustituyó las funciones respiratorias y ayudó a mantener la circulación, mientras esperaba órganos donantes.

Un pulmón artificial para salvar vidas

El caso, desarrollado en un estudio publicado en la revista Med, corresponde a un hombre que sufrió un cuadro de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), desencadenado por gripe y complicaciones por neumonía bacteriana. Sus pulmones quedaron tan destruidos e infectados que los médicos optaron por una medida extrema: neumonectomía bilateral (retirar ambos pulmones) para eliminar la fuente de infección y, a continuación, conectar al paciente a un sistema de "pulmón artificial", diseñado para oxigenar la sangre, eliminar dióxido de carbono y sustituir la función circulatoria.

El dispositivo, que destaca por su capacidad para ajustar flujos y preservar un tránsito sanguíneo fisiológico hacia y desde el corazón, hizo posible mantener la hemodinámica mientras el cuerpo del paciente se recuperaba de la infección. Tras la extracción de los pulmones dañados, la presión arterial y la función de órganos se estabilizaron, la carga infecciosa disminuyó y, dos días después, se pudo realizar con éxito un trasplante bilateral de pulmón. Más de dos años después, el paciente ha retomado una vida cotidiana con buena función pulmonar, según los autores.

El papel clave del nuevo sistema extracorpóreo

Según informa Nature, aunque ya existe una tecnología que puede hacerse cargo del trabajo que realizan los pulmones, para oxigenar la sangre y eliminar el dióxido de carbono, llamada oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), requiere que los pulmones de la persona se mantengan en su cuerpo. Por el contrario, el nuevo sistema está conectado al corazón y es una versión modificada de ECMO, que mantiene la presión adecuada para que la sangre fluya hacia y desde el corazón.

Además del logro técnico, el equipo realizó análisis moleculares de los pulmones extraídos que mostraron cicatrización extensa y daño inmunológico irreversible, indicando que en algunos casos graves de SDRA la única opción posible es el trasplante, no la recuperación in situ del tejido pulmonar. Según una nota de prensa, ese hallazgo podría cambiar criterios clínicos sobre cuándo considerar la derivación a trasplante en pacientes jóvenes con daño pulmonar severo.

Por el momento, el sistema de pulmón artificial solo resulta viable en centros de alta complejidad y tecnología de punta. Sin embargo, los autores sostienen que el concepto podría evolucionar hacia dispositivos estandarizados que amplíen su disponibilidad y ofrezcan una nueva herramienta para salvar vidas, en situaciones en las cuales los pulmones son fuente incontrolable de infección.