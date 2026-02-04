Una empresa de Boston logra la autorización para probar el rejuvenecimiento en humanos

Una empresa emergente de Boston ha obtenido la aprobación de la FDA para comenzar el primer ensayo clínico que utiliza reprogramación celular para tratar enfermedades oculares, con posibles implicaciones para revertir aspectos del envejecimiento.

David Sinclair, profesor de Harvard que promueve maneras de prolongar la vida, cree que el envejecimiento tiene una explicación sencilla y es reversible. Los ensayos clínicos comenzarán pronto, según informa MIT Technology Review. El ensayo probará un tratamiento de reprogramación celular llamado ER-100 de Life Biosciences, una empresa que Sinclair ayudó a fundar. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) lo ha aprobado para las primeras pruebas en humanos destinadas a revertir los cambios relacionados con la edad.

El tratamiento de reprogramación restablece los controles epigenéticos, que son como interruptores que activan o desactivan genes en las células, para que actúen como si fueran más jóvenes. La reprogramación es potente, pero arriesgada, ya que puede causar cáncer en animales. Life Biosciences utiliza la reprogramación parcial, una versión limitada que evita el restablecimiento completo y reduce los riesgos. Ha superado las pruebas de seguridad en animales.

El ensayo probará el ER-100 en aproximadamente una docena de personas con glaucoma, una afección ocular en la que la presión arterial alta daña el nervio óptico. Se inyectarán en un ojo virus con tres genes de reprogramación. Para controlar el proceso, los genes se activan solo cuando los pacientes toman una dosis baja de doxiciclina, un antibiótico. Los pacientes lo tomarán durante dos meses mientras los médicos monitorean los efectos.

Nota sobre el autor (*) Giulio Prisco es editor sénior de Mindplex. Escritor de ciencia y tecnología, interesado principalmente en ciencia fundamental y espacial, cibernética e inteligencia artificial, TI, realidad virtual, biotecnologías/nanotecnologías y criptotecnologías. Este artículo se publicó originalmente en Mindplex y se reproduce con autorización. La versión en inglés puede consultarse aquí.

¿Una nueva era para el rejuvenecimiento?

Los líderes de la compañía lo consideran un gran paso, ya que es la primera vez que se prueba algo en humanos para rejuvenecer los tejidos. La reprogramación parcial busca que las células sean más sanas sin tumores.

Sinclair cree que la pérdida de información epigenética correcta causa el envejecimiento. Sin embargo, no todos los expertos coinciden en que la reprogramación revierta realmente el envejecimiento. Sinclair ha promovido otras ideas sobre la longevidad, como las sirtuinas (proteínas que se cree que prolongan la vida) y el resveratrol, un compuesto del vino tinto, pero algunos afirman que exagera los avances.

Life Biosciences cambió su enfoque a este ensayo oftalmológico tras esfuerzos previos. Otras empresas, como Altos Labs y New Limit, financiadas por inversores tecnológicos, también estudian la reprogramación, pero afirman que necesitan más tiempo antes de realizar pruebas en humanos.

Los riesgos incluyen reacciones inmunitarias al gen modificador, creado a partir de fragmentos de bacterias y virus, o una reversión excesiva de las células. Por ahora, el ensayo es una prueba de concepto para el tratamiento oftalmológico, no una cura completa contra el envejecimiento.