Un estudio de Harvard revela que la deficiencia de litio podría desencadenar el Alzheimer en el cerebro

Un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard, en Estados Unidos, ha descubierto que la deficiencia de litio en el cerebro podría ser la chispa inicial que desencadena la enfermedad de Alzheimer: un compuesto basado en litio pudo revertir la patología y el deterioro cognitivo en ratones, abriendo una nueva esperanza en humanos.

Especialistas estadounidenses liderados por Bruce Yankner han demostrado que la reducción del litio a nivel cerebral es un indicador clave en las primeras etapas del Alzheimer, y que su incremento podría revertir la enfermedad. El hallazgo, publicado en un nuevo estudio en la revista Nature, redefine el papel de este metal en la neuroprotección y abre una vía inexplorada para el diagnóstico y tratamiento temprano de la demencia.

Desde hace décadas, la acumulación de placas de beta-amiloide y ovillos de tau ha sido el foco de los estudios de Alzheimer, sin explicar completamente por qué algunos pacientes con esas alteraciones nunca desarrollan demencia. En un avance clave, el grupo de científicos de la Escuela de Medicina de Harvard demostró por primera vez que el litio está presente de forma natural en el cerebro, protegiendo sus principales tipos celulares del envejecimiento y la neurodegeneración.

El litio y el deterioro de la memoria

Mediante espectrometría de masas, analizaron tejido cerebral de donantes sin deterioro cognitivo, con deterioro cognitivo leve y con Alzheimer. El litio fue el único metal que disminuyó de forma significativa en la corteza prefrontal desde las fases iniciales de la enfermedad.

En ratones, una dieta deficiente en litio redujo sus niveles corticales a los de pacientes con Alzheimer, aceleró la inflamación, la pérdida de sinapsis y mielina, además de potenciar la formación de placas y ovillos, provocando un deterioro de la memoria similar al que se observa en humanos.

Los científicos identificaron que las placas de beta-amiloide secuestran litio, reduciendo su disponibilidad. De acuerdo a una nota de prensa, para superar esta “trampa” diseñaron y examinaron varios compuestos de litio.

Descubrieron que el litio orotato, una variedad con menor capacidad de ionización, elude el secuestro por las placas, restaura niveles naturales de litio en el cerebro y revierte la patología en ratones con enfermedad avanzada. En todos los casos, no se apreciaron signos de toxicidad en dosis mil veces inferiores a las usadas para tratar trastornos bipolares.

Un nutriente crucial en el cerebro

Las secuencias de ARN de células individuales revelaron que la falta de litio altera la expresión génica en neuronas, oligodendrocitos, astrocitos y microglía, superponiéndose con firmas transcriptómicas observadas en pacientes con Alzheimer.

El hallazgo sugiere que el litio podría funcionar como un nutriente cerebral imprescindible, similar al hierro o a la vitamina C, y que su reposición adecuada podría prevenir o incluso revertir el Alzheimer. Sin embargo, los autores advierten que estos resultados, prometedores en modelos animales, requieren validación en ensayos clínicos controlados para determinar la seguridad, la dosis óptima y la eficacia en pacientes humanos.

Referencia Lithium deficiency and the onset of Alzheimer’s disease. Liviu Aron et al. Nature (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09335-x

Al mismo tiempo, como se indica en un artículo publicado en Nature, la medición rutinaria de litio en sangre y, eventualmente, en líquido cefalorraquídeo podría convertirse en una estrategia de cribado para identificar a personas en riesgo antes de la aparición de síntomas, permitiendo intervenciones tempranas y desarrollando un enfoque preventivo.

El enfoque orientado en compuestos "evasores" de amiloide podría inspirar el desarrollo de nuevas terapias que actúen sobre múltiples facetas del Alzheimer, no sólo sobre las placas o los ovillos de tau, sino también sobre el mantenimiento de la homeostasis metálica cerebral en forma integral. (Una primera versión de este artículo se publicó el 7 de agosto de 2025)