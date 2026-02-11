El cáncer de páncreas “recluta” al sistema nervioso para crecer: la importancia de los fibroblastos activados o myCAFs

La relación entre cáncer y sistema nervioso es más estrecha de lo que se pensaba. Científicos han demostrado que tumores pancreáticos tempranos estimulan nuevas conexiones nerviosas que alimentan su desarrollo: el hallazgo podría permitir alternativas terapéuticas hasta hoy inexploradas.

Utilizando imágenes en 3D, los investigadores descubrieron que fibroblastos promotores de tumores envían señales para atraer fibras nerviosas. Luego trabajan juntos dentro de las lesiones pancreáticas, para crear un entorno favorable para que crezca el cáncer.

El sistema nervioso juega un papel activo en el desarrollo del cáncer de páncreas, de acuerdo a un estudio publicado en la revista Cancer Discovery y liderado por especialistas del Cold Spring Harbor Laboratory, en Estados Unidos. Los resultados muestran que el sistema nervioso no solo acompaña a las células tumorales, sino que es "reclutado" y potenciado por fibroblastos que favorecen la progresión de la enfermedad. Estas interacciones crean un círculo vicioso, que podría abrir nuevas vías terapéuticas que logren detenerlo.

Las myCAFs: fibroblastos activados que trabajan junto al sistema nervioso

Mediante imágenes 3D de alta resolución, el equipo reveló que lesiones precancerosas del páncreas están rodeadas por una densa red de fibras nerviosas, que no se aprecia en las clásicas imágenes 2D. De acuerdo a una nota de prensa, los autores identificaron un tipo de fibroblasto activado, las myCAFs, que emiten señales químicas capaces de atraer axones del sistema nervioso simpático hacia la lesión.

Los experimentos en modelos animales y cultivos humanos indicaron además el mecanismo funcional de esta interacción. Las fibras simpáticas liberan norepinefrina, que se une a receptores en los fibroblastos y provoca picos de calcio que activan aún más a las myCAFs. Ese estado activado, a su vez, atrae más nervios: se establece así un bucle con refuerzo autónomo que estimula la inflamación, favorece el crecimiento de lesiones y su progresión hacia el cáncer.

Una esperanza terapéutica y una nueva comprensión sobre la enfermedad

Un aspecto clave es que en ensayos preclínicos la interrupción de la señal simpática, por ejemplo mediante neurotoxinas selectivas o modelos quimiogenéticos, redujo marcadamente la activación de fibroblastos y el tamaño tumoral.

Referencia Myofibroblasts induce neuroplasticity to promote pancreatic inflammation and cancer progression. Jérémy Nigri et al. Cancer Discovery (2026). DOI:https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-25-1337

Por otro lado, fármacos ya aprobados que modulan la señalización adrenérgica, como la doxazosina, emergen como candidatos para combinar con quimioterapia o inmunoterapia y potenciar su eficacia contra el cáncer pancreático. Sin embargo, ambas opciones requieren de un largo camino de ensayos y pruebas para poder estar disponibles: por ahora son solo una esperanza.

Más allá de las posibilidades terapéuticas, este trabajo redefine nuestra comprensión del microambiente tumoral: las células no tumorales (fibroblastos) y el sistema nervioso no son meros espectadores, sino protagonistas que dialogan y se influyen mutuamente para favorecer la enfermedad. Los científicos subrayan la necesidad de estudiar subtipos específicos de CAFs (células asociadas al estroma) y su relación con distintos tipos de axones, para diseñar estrategias selectivas que eviten efectos sistémicos indeseados.