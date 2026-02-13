Genética
Descubren genes previos al origen de toda la vida conocida
Un estudio que combina inteligencia artificial y biología experimental rastrea huellas genéticas anteriores al ancestro en común de todos los organismos vivos sobre la Tierra
Pablo Javier Piacente / T21
El último ancestro común universal (LUCA) de todos los organismos vivos surgió aproximadamente hace 4.200 millones de años: ahora, los científicos han descubierto genes previos a ese organismo, e intentan desentrañar sus misterios. El trabajo abre nuevas posibilidades para investigar cómo eran las primeras células.
Una investigación publicada en la revista Cell Genomics y liderada por el Oberlin College, en Estados Unidos, junto a colaboradores del MIT y la Universidad de Wisconsin–Madison, plantea que existen familias génicas cuya duplicación ocurrió antes del último ancestro común de todos los seres vivos (LUCA), ofreciendo así una ventana hacia etapas anteriores del desarrollo de la vida.
Los autores identificaron genes emparentados que aparecen en más de una copia en gran parte de los genomas modernos, y que conservan señales moleculares de eventos evolutivos muy antiguos, previos al ancestro común universal. Vale recordar que LUCA apareció hace alrededor de 4.200 millones de años.
Evolución celular temprana y previa a LUCA
Los investigadores combinaron filogenética clásica con nuevas herramientas computacionales que incluyeron Inteligencia Artificial (IA), para identificar y validar estas familias génicas antiguas. Hallaron ejemplos verdaderamente universales de duplicaciones más recientes o de casos de transferencia horizontal, de acuerdo a una nota de prensa.
Al mismo tiempo, el equipo reconstruyó versiones ancestrales de varias proteínas pertenecientes a esas familias y las evaluó experimentalmente. En ensayos funcionales, una proteína ancestral mostró capacidad para asociarse a membranas e interactuar con la maquinaria de síntesis proteica, un dato que sugiere que funciones como la inserción de proteínas en membranas y el transporte molecular podrían haber aparecido muy temprano en la evolución celular.
La evidencia funcional complementa las señales filogenéticas y fortalece la hipótesis de rasgos celulares primordiales. Los avances en inteligencia artificial y en hardware optimizado han sido fundamentales para detectar señales evolutivas débiles, que antes pasaban desapercibidas.
Hacia el origen profundo de la vida sobre la Tierra
Según los investigadores, seguir la pista de estas duplicaciones transforma preguntas abstractas sobre los orígenes de la vida en hipótesis comprobables, que pueden verificarse en el laboratorio mediante reconstrucción molecular y ensayos funcionales.
Referencia
Universal paralogs provide a window into evolution before the last universal common ancestor. Aaron D. Goldman et al. Cell Genomics (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.xgen.2026.101140
Sin embargo, como la interpretación de señales profundas puede verse afectada por pérdidas génicas, transferencias laterales y convergencias evolutivas, es crucial replicar resultados, ampliar el muestreo taxonómico y emplear múltiples líneas de evidencia antes de efectuar conclusiones definitivas.
Más allá de esto, la estrategia ofrece una ruta prometedora para explorar la etapa pre-LUCA de la biología y enlazar paleobiología, bioinformática y biología experimental, en la búsqueda por comprender cómo surgieron las primeras células. Los hallazgos aportan nuevas herramientas para recrear y validar escenarios sobre el origen de la vida: estos fósiles moleculares, conservados a lo largo de miles de millones de años, permiten imaginar cómo las primeras células resolvieron problemas esenciales y lograron continuar su desarrollo.
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- La Generalitat Valenciana paraliza el proyecto del túnel del metro en Meliana y estudiará el soterramiento de las vías
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- El Ayuntamiento de Aielo de Malferit pagará a la familia de Nino Bravo por el pantalón extraviado en 2008
- Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años