Un análisis científico sugiere que la ansiedad por la IA sería una nueva “epidemia” social

La llamada “ansiedad por la IA” agrupa temores reales, como la pérdida de empleo, los deepfakes o contenidos falsos y la falta de transparencia entre las empresas del sector: exige respuestas públicas, formación, regulación y medidas que devuelvan el eje social que se está perdiendo frente a la incertidumbre.

"La sensación de que el mundo está cambiando muy rápidamente, que los sistemas en los que vivimos se están rediseñando a nuestro alrededor y que la mayoría de nosotros no nos sentimos particularmente consultados ni preparados para una vida cada vez más inmersa en la Inteligencia Artificial (IA) es algo cada vez más común", indica el Profesor Grant Blashki en un nuevo análisis publicado por la Universidad de Melbourne, en Australia.

La IA está transformando el mundo a una velocidad inusitada

La "ansiedad por la IA" podría convertirse en un nuevo cuadro psicológico con amplia incidencia, pero además es un indicador de sensaciones sociales a nivel global, frente a un cambio tecnológico que se advierte más vertiginoso e intenso que otros ejemplos previos. Según explica Blashki, la expresión “tengo ansiedad por la IA” ha comenzado a escucharse en consultas médicas, foros y redes sociales: no se trata siempre de un cuadro clínico tradicional, sino de una inquietud colectiva.

En otras palabras, podría definirse como una sensación persistente de desasosiego, ante la profunda incertidumbre que emerge cuando tecnologías poderosas reconfiguran el trabajo, la información y las relaciones humanas. La “ansiedad por la IA” supone un conjunto de miedos entrelazados: la pérdida de empleo o de sentido profesional; la sensación de falta de control cuando algoritmos influyen en decisiones importantes; el temor a la manipulación informativa por contenidos falsos; y la erosión de la privacidad ante capacidades de análisis masivo de datos.

Estas preocupaciones no son uniformes en todos los grupos sociales: varían según la edad, el nivel técnico y la situación laboral de cada persona. Pero comparten un fondo común: la velocidad del cambio y la percepción de que instituciones y regulaciones no acompañan al ritmo tecnológico.

Miedos reales sustentan la "ansiedad por la IA": ¿qué podemos hacer?

Por ejemplo, datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierten que una parte importante del empleo global puede verse afectada por la automatización y la IA, mientras que algunas encuestas citadas en el análisis del especialista australiano muestran que el público general se declara más preocupado por la IA que muchos expertos, especialmente en temas como empleo y desinformación.

No se trata de una ansiedad irracional: deepfakes, vulnerabilidades de plataformas o decisiones oscuras y con escasa información pública en áreas sensibles como contrataciones, seguros o salud, justifican los miedos de parte de la población global. Además, la concentración de poder en unas pocas empresas y países refuerza la sensación en torno a que la tecnología no está distribuida equitativamente, alimentando temores sobre quién se beneficia y quién asume los riesgos.

¿Cuál es la solución? Aunque las decisiones finales dependan de gobiernos o altos directivos empresariales, cada ciudadano puede contribuir incrementando sus conocimientos con información verificada, tomando los datos con actitud crítica y exigiendo a las autoridades que, en esta ocasión, el cambio tecnológico beneficie a la mayoría de la sociedad y no a una élite privilegiada.