Las redes sociales aumentan el deseo de alcohol: el contenido con bebidas alcohólicas en Instagram incentiva el consumo en jóvenes

Un estudio experimental confirma que la exposición digital a bebidas alcohólicas influye directamente en el deseo inmediato de jóvenes de 18 a 24 años: investigadores estadounidenses comprobaron que quienes ven publicaciones con consumo de alcohol sienten mayor deseo de beber que quienes no están expuestos a ese contenido.

Científicos de la Universidad Rutgers, en Estados Unidos, aportan evidencia experimental de que la exposición a contenido con bebidas alcohólicas en redes sociales incrementa el deseo inmediato de beber entre adultos jóvenes, de acuerdo a un estudio publicado en la revista JAMA Pediatrics. El trabajo recreó la experiencia de “scroll” en plataformas como Instagram para medir efectos a corto plazo.

Aumento en el deseo de beber alcohol

Los autores utilizaron una muestra nacional de adultos de 18 a 24 años de edad y asignaron aleatoriamente a los participantes a ver 20 videos cortos de influencers o creadores de contenido. Un grupo vio publicaciones que incluían consumo o imágenes pro-alcohol, mientras que el otro grupo observó videos muy parecidos pero sin mostrar consumo de alcohol. Por ejemplo, en uno de los videos se veía a una pareja consumiendo vino y en otro a la misma pareja bebiendo agua de coco.

Tras la exposición, quienes vieron contenido con alcohol tendieron a expresar un mayor deseo de tomar una bebida que quienes vieron las versiones sin alcohol. Según una nota de prensa, después de ajustar por factores como uso diario de redes, consumo previo y exposición anterior a publicidad de alcohol, la probabilidad de reportar un aumento en el deseo de beber fue aproximadamente un 73 % mayor en quienes vieron los videos con bebidas alcohólicas.

Además, la influencia se multiplicó cuando los espectadores consideraron a los influencers confiables y creíbles: la elevación del deseo fue más de cinco veces mayor entre quienes calificaron a los creadores como honestos y expertos. “Queríamos ir más allá de la asociación para establecer un orden temporal, es decir, el deseo de los participantes de beber surgió después de ver el contenido”, explicó en el comunicado el profesor Jon-Patrick Allem, director del estudio.

Referencia Exposure to Alcohol-Related Social Media Content and Desire to Drink Among Young Adults. Scott I. Donaldson et al. JAMA Pediatrics (2026). DOI:https://www.doi.org/10.1001/jamapediatrics.2025.6335

Un ecosistema de contenidos difícil de regular

Los investigadores remarcan que los videos analizados no eran anuncios directos de bebidas alcohólicas, sino escenas de la vida cotidiana publicadas por influencers, lo cual hace que el efecto pase desapercibido para el usuario promedio. El trabajo no demuestra que un pico puntual en el “deseo” se traduzca automáticamente en consumo real o en cambios sostenidos en el comportamiento, pero aporta la primera evidencia experimental en torno a que el contenido con alcohol puede generar impulsos inmediatos entre los jóvenes.

¿Qué conclusiones permiten elaborar estos resultados? En principio, abren la puerta a nuevos estudios que logren verificar si la exposición repetida a estos contenidos lleva a un aumento real de consumo o a un inicio temprano en menores. Al mismo tiempo, muestran la dificultad de regular un ecosistema donde el contenido “natural” de influencers mezcla lo personal con lo promocional, siendo producciones ampliamente accesibles para audiencias jóvenes.