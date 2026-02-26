Descubren una “firma de resiliencia” en el cerebro de los adultos mayores con mejor memoria: podría frenar el desarrollo del Alzheimer

Investigadores estadounidenses han identificado un patrón molecular en el hipocampo que distingue a los adultos mayores con memoria excepcional del resto de su generación. El hallazgo revela que una mayor producción de neuronas en edades avanzadas podría ser clave para preservar las funciones cognitivas y frenar el deterioro asociado al envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer.

Los cerebros de adultos mayores con cognición súper saludable desarrollan más neuronas nuevas que los de sus pares, según un nuevo estudio publicado en la revista Nature. Esto funcionaría como una "firma de resiliencia" que explicaría sus ventajas, y que al mismo tiempo impediría el desarrollo del Alzheimer.

Un equipo de científicos de la Universidad de Illinois en Chicago, la Universidad Northwestern y la Universidad de Washington, en Estados Unidos, ha descubierto un patrón molecular en el hipocampo que diferencia a los adultos mayores con mejor memoria y rendimiento cognitivo, los llamados "superagers", del resto de la población de edades similares.

Cómo los "superagers" preservan la memoria y evaden el Alzheimer

El estudio sugiere que la capacidad de generar nuevas neuronas en la edad adulta y la regulación epigenética asociada podrían explicar por qué algunas personas mantienen funciones cognitivas superiores hasta los ochenta años y más. Además, una mayor neurogénesis tendría un efecto protector contra el Alzheimer.

Los investigadores analizaron muestras post mortem del hipocampo procedentes de distintos grupos: adultos jóvenes, adultos mayores con función cognitiva típica, "superagers", personas con deterioro cognitivo leve y pacientes con enfermedad de Alzheimer.

Empleando distintas técnicas de vanguardia, como secuenciación por célula única del transcriptoma y del acceso a la cromatina, los autores identificaron células madre neuronales, neuroblastos y neuronas inmaduras y trazaron sus perfiles moleculares con máximo detalle y precisión.

Una "firma de resiliencia" en el hipocampo

El hallazgo central fue que los cerebros de los "superagers" presentaban una mayor neurogénesis en el hipocampo, células en etapas tempranas de desarrollo neuronal y firmas epigenéticas que favorecen la plasticidad y el crecimiento neuronal. Por el contrario, los tejidos de personas con Alzheimer mostraron una reducción temprana de estas señales, casi inexistentes en los casos avanzados.

Referencia Human hippocampal neurogenesis in adulthood, ageing and Alzheimer’s disease. Ahmed Disouky et al. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-026-10169-4

Esta diferenciación molecular conforma, según los autores, una “firma de resiliencia” que podría convertir a estos aspectos en futuros objetivos terapéuticos. Según una nota de prensa, la confirmación de neurogénesis en adultos mayores refuerza la idea que el envejecimiento cerebral no es necesariamente sinónimo de declive irreversible. Entender los mecanismos que permiten mantener la producción neuronal podría abrir vías terapéuticas para preservar la memoria y retrasar la aparición de demencia.

Los resultados también muestran alteraciones que sugieren que los cambios moleculares preceden a los síntomas clínicos y podrían servir para intervenciones tempranas. Además, los autores planean investigar qué factores ambientales y de estilo de vida, como ejercicio, dieta o grado de inflamación, podrían potenciar la neurogénesis y su firma epigenética.