Robótica
Robots humanoides que hacen parkour: el salto tecnológico que los acerca a la agilidad humana
Un nuevo marco de IA combina percepción y composición de habilidades para que robots humanoides realicen vueltas en el aire, trepadas y extensos recorridos
Pablo Javier Piacente / T21
Los investigadores han presentado un marco tecnológico que podría permitir a los robots humanoides moverse con notable agilidad, corriendo, saltando y trepando obstáculos en entornos urbanos o naturales, desarrollando capacidades similares a las observadas en la práctica del parkour.
Un avance en control y percepción permite a robots humanoides ejecutar secuencias de parkour con fluidez y adaptación al entorno, llevando la locomoción robótica hacia maniobras comparables a las humanas y abriendo posibilidades en rescates peligrosos e inspección de sitios de difícil acceso, de acuerdo a un estudio publicado en arXiv.
Según un artículo publicado en Tech Xplore, un equipo de investigación integrado por especialistas de Amazon Frontier AI & Robotics (FAR) y la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, ha desarrollado un esquema llamado Perceptive Humanoid Parkour (PHP), que permite a robots humanoides ejecutar secuencias de movimientos con una fluidez y adaptabilidad hasta ahora inéditas en máquinas de este tipo.
Entrenados para la acción y los movimientos complejos
Los robots humanoides son sistemas robóticos con una estructura corporal similar a la humana, que tienen el potencial de desarrollar tareas del mundo real que no son habituales en otros dispositivos. El parkour, en tanto, es una actividad física basada en la capacidad motriz del ser humano, que consiste en superar diversos obstáculos en entornos urbanos y naturales mediante movimientos y maniobras corporales, por ejemplo trepando edificios o saltando de una construcción a otra.
La innovación del estudio parte del concepto de enseñar a las máquinas usando ejemplos humanos a través de Inteligencia Artificial (IA), y luego dejar que el robot humanoide componga esas habilidades en tiempo real. Los especialistas trabajaron con grabaciones de practicantes de parkour, descompusieron los movimientos en “habilidades atómicas” y aplicaron técnicas de animación avanzada para diseñar trayectorias cinemáticas largas y expresivas. Sobre esas trayectorias entrenaron a los robots, para que sean capaces de desarrollar movimientos nunca antes vistos.
En las pruebas reales, el sistema logró concretar maniobras que incluyen giros y vueltas extremas, subidas a muros de 1,25 metros, o sea casi el 96 % de la altura del robot, y recorridos continuos de más de 60 segundos, con selección autónoma de habilidades y transiciones de movimientos.
Referencia
Perceptive Humanoid Parkour: Chaining Dynamic Human Skills via Motion Matching. Zhen Wu et al. arXiv (2026). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.15827
Los robots humanoides toman decisiones de acuerdo a contextos variables y se adaptan en tiempo real
Los experimentos evidencian velocidades de aproximación y ejecución del orden de los 3 metros por segundo en ciertas maniobras, además de una capacidad especial de adaptación a perturbaciones y modificaciones del entorno en tiempo real. Los investigadores destacan que la clave no está únicamente en el control fino y preciso de los movimientos, sino también en combinar percepción, composición de habilidades y políticas aprendidas por IA que permitan decisiones contextuales: el robot “elige” si saltar, trepar o rodar según la geometría y la distancia del obstáculo, captada mediante su sensor de profundidad.
Las aplicaciones para robots humanoides de estas características van desde rescates en entornos colapsados hasta inspección rápida en instalaciones industriales con obstáculos impredecibles, entre muchas otras posibilidades. A partir de este tipo de avances, la frontera entre los movimientos robóticos y la agilidad humana parece estar desapareciendo, acercándonos a un futuro en el cual estas máquinas adquieran capacidades físicas impensadas hace algunos años.
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València
- Se dispara la venta de protectores anti lluvia para las faldas de fallera